Ingredienti (per 4 persone)

400 g di patate rosse

50 g di farina 00

50 g di tuorlo d’uovo

140 g zucchine

200 g di bisque di gambero rosso

15 g caviale di tartufo

Sale, pepe, q.b.

Olio extravergine di oliva

Gnocchi di patate su emulsione di zucchina, bisque di gambero rosso e caviale di tartufo

Lava bene le zucchine, e ricavane la parte verde, scottale, in acqua bollente con un pizzico di sale, per qualche minuto, e subito dopo poni in acqua e ghiaccio.Poni in un frullatore aggiungi una lamella di aglio olio extravergine di oliva ed emulsiona, sino ad ottenere una crema densa e liscia.Lava le patate, asciugale con cura e adagiale in una teglia. Ricoprile di sale grosso e cuoci in forno per un’ora a 180°.Sbuccia le patate ancora calde e schiacciale con uno schiacciapatate; unisci la farina, il tuorlo d’uovo, un pizzico di sale e impasta velocemente. Forma gli gnocchi della forma che preferisci, purché regolari.Cuoci gli gnocchi in abbondante acqua salata, in una padella mantieni calda la bisque se vuoi aggiungi dei gamberi rossi crudi, versa gli gnocchetti fai mantecare bene, e poni su di un piatto dove hai già versato l’emulsione di zucchine calda, e finisci con il caviale di tartufo e un filo di extravergine di oliva.

