Pubblicato il 26 gennaio 2021 | 11:07

Gnocchi di rapa rossa e patate con formaggio di malga, aglio nero e salamino di camoscio

500 g patate

100 g riduzione di rapa rossa

2 tuorli d’uovo

300 g farina

80 g mascarpone

400 g panna

150 g formaggio di malga

10 g sale

200 g olio d’oliva

30g prezzemolo

30 g erba cipollina

10 g timo

200 g burro

200 g albume d’uovo

200 g farina

2 cucchiaini purea di prezzemolo

Lavare, pelare le patate e farle cuocere per ca. 30-40 min. A fine cottura lasciarle raffreddare, questo è molto importante affinché dopo alla preparazione non debba essere aggiunta troppa farina e perché l’impasto sia più gustoso. Successivamente aggiungere l’estratto di rapa rossa, i tuorli e la farina e mescolare piano piano fino ad amalgamare il tutto.Disporre il mascarpone, sale e formaggio di malga in una ciotolina. Far cuocere leggermente la panna, riposare per 1 minuto e dopo versarla sopra il mascarpone, sale e formaggio e mixare il tutto. Versare la massa ancora tiepida in un sifone spray professionale.Riscaldare l’olio a ca. 65° per ottenere il sapore e il colore desiderato delle erbette. Aggiungere le erbette e mixare per ca. 5 minuti nel Thermomixer. Successivamente mettere in una ciotolina raffreddata con ghiaccio per far sì che si mantenga il colore.Sbattere il burro fino a che diventa schiumoso, aggiungere l’albume d’uovo battuto a neve e la farina. Dopo aggiungere 2 cucchiaini di purea di prezzemolo e disporre su una teglia in modo da formare uno strato sottilissimo. Far cuocere nel forno preriscaldato a 170° per ca. 7-8 minuti.Impiattare il tutto e guarnire il piatto con fettine di salamino di camoscio; in una ciotolina a parte porre l’aglio nero, da aggiungere a piacere.Gnocchi di rapa rossa e patate con formaggio di malga, aglio nero e salamino di camoscio