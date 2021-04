Lasagna vegana di asparagi al profumo affumicato

Pubblicato il 02 aprile 2021 | 11:04

Lasagna di asparagi al profumo affumicato

I

1 mazzo di asparagi

½ porro o 3 cipollotti bianchi

1 imone

1 panetto di tofu affumicato

1 mazzetto di prezzemolo

80 g di lievito alimentare in scaglie

1 l di bevanda vegetale di soia o di avena

75 g farina di tipo 2

sale, noce moscata e pepe q.b.

olio e.v.o. q.b.

1 confezione di sfoglie per lasagne senza uovoIniziamo mondando gli asparagi, lavandoli bene e pelandoli con un pela-patate delicato. Quindi tagliamo i gambi a rondelle oblique, avendo cura di lasciare le punte intere. Puliamo anche il porro (o i cipollotti) e affettiamolo a rondelle (lasciandolo a bagno qualche minuto, in modo da eliminare tutta la terra).Scaldiamo una padella antiaderente, aggiungiamo un filo d’olio e cuociamo dolcemente il porro. Quando si sarà ammorbidito, uniamo le rondelle di asparagi. Cuociamo qualche minuto a fuoco medio con l’aiuto del coperchio. Quindi saliamo, aggiungiamo anche le punte degli asparagi e ultimiamo la cottura. Aggiustiamo di sale, pepe e uniamo la scorza di limone grattuggiata.Ora dedichiamoci alla preparazione della besciamella: in una casseruola scaldiamo il latte di soia e una presa di sale, pepe e noce moscata, mentre in un’altra sciogliamo la farina con l’olioe.v.o. fino a che non si staccherà dai bordi della pentola (avrete così realizzato il vegan-roux!).Quando il latte avrà raggiunto l’ebollizione, uniamo il roux e mescoliamo velocemente con una frusta, saliamo, aggiungiamo abbondante noce moscata e cuociamo ancora per 2 minuti.Mettiamo un foglio di pellicola trasparente sopra la casseruola, per evitare che si crei una pellicola sopra la besciamella.Mentre preriscaldiamo il forno a 200 gradi sbricioliamo a mano il tofu affumicato. Intanto mondiamo e tritiamo il prezzemolo. Ora siamo pronti per comporre la lasagna.Spalmiamo una piccola quantità di besciamella sul fondo di una teglia da forno, seguiamo con uno strato di sfoglia di pasta, continuiamo con qualche cucchiaio di rondelle di asparagi, spolveriamo di tofu, prezzemolo e lievito alimentare, quindi ricopriamo con la besciamella.Procediamo realizzando il secondo strato di sfoglie e ripetiamo i passaggi fino a terminare gli ingredienti. Decoriamo la superficie a piacere. Inforniamo per circa 20 minuti.Quando la lasagna avrà una bella crosta gratinata, spegniamo il forno e lasciamo riposare per almeno 10 minuti prima di tagliarla.Leggi l'articolo: Vegani? Non solo insalate e verdure bollite. Ecco le ricette di primavera suggerite da chef e influencer