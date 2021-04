Pubblicato il 22 aprile 2021 | 11:05

Maltagliati con nero di seppia, favette, ciliegino e tagliatella di seppiolina

maccheroncino fresco g 80

favette fresche g 30

Piselli freschi g 30

seppiolina g 40

4 ciliegini

basilico g 3

aglio

sale

pepe

timo

cipollotto fresco g 20

1 sacca di nero di seppia

concentrato di pomodoro g 30

brodo vegetale

sale

pepe

: fai soffriggere il cipollotto con olio evo aggiungi il concentrato di pomodoro, il nero di seppia fai amalgamare bene e aggiungi il brodo vegetale, lascia cuocere lentamente lasciando ridurre il sugo finchè non prende spessore, salare e pepare.Arrotola la seppia e abbatti a meno18° C subito dopo in affettatrice taglia finemente ottenendo una tagliatella .Scotta le favette e i piselli e sgusciali mantenendoli in caldoTaglia il ciliegino in 4 parti in una padella metti aglio intero (che toglierai dopo rosolato) olio aggiungi ciliegino sale pepe e basilico lascia cuocere per qualche minuto.Cuoci la pasta in abbondante acqua salata, scola e uniscila in padella con ciliegino amalgama benePennella la base del piatto con il nero di seppia, poggia la pasta su nero e finisci con le favette ed i piselli scottati e sgusciati e la tagliatella saltata per un minuto appena in padella con del timo.A piacere puoi finire il piatto con fiori di borraggine.