Ingredienti:

-320 g di riso carnaroli

-700 g di brodo vegetale

-70 g di stracciatella di burrata

-40 g di terra di olive nere

-10 g di capperi piccoli dissalati

-10 g di olio evo

-salsa di prezzemolo

-salsa di acciughe

-sale

-20 cozze

-fiorellini eduli di colore blu

Millecolori per un risotto, con peperone rosso arrostito, alici affumicate, cozze e burrata

-4 pepeoni rossi-olio evoLavare, asciugare i peperoni e massaggiarli con un filo d’olio, arrostirli in forno per circa 15-20 minuti a 200°. Trasferirli in un sacchetto e lasciarli intiepidire. Eliminare la pelle, il picciolo e la parte con i semi, tenere da parte il liquido di vegetazione filtrato e dividere la polpa in falde. Mettere nel bicchiere del Pacojet e abbattere a -18°. Pacossare 3 volte.-500 g di sale fino-650 g di zucchero di canna-10 g di pepe nero macinatoMesscolare gli ingredienti e conservare in un contenitore ermetico.-300 g di alici fresche-olio evoPulire le alici dalle teste e dalle interiora, eliminare la spina e la coda, lavarle abbondantemente con acqua gassata. Asciugarle, metterle su una teglia forata e cospargerle di marinata a secco. Lasciar marinare per 30 minuti. Risciaquarle eliminando completamente il sale, asciugarle e conservarle sott’olio. All’occasione affumicarle per 10 minuti.-80 g di olio evo-100 g di acciughe sotto sale-100 g di pinoli-250 di brodo vegetale-180 g di patate lesse-1/2 spicchio di aglioDissalare le acciughe e privarle delle spine. Fare un soffritto con l’olio e aglio, aggiungere le acciughe e cuocere per 1 minuto. Spegnere e frullare con gli altri ingredienti. Mettere nel bicchiere del Pacojet e abbattere a -18°. Pacossare 3 volte.-75 g di patate bollite-75 g di fumetto di pesce-75 g di olio evo-30 g di prezzemolo-1/2 spicchietto di aglio -1,5 g di saleIn una casseruola scaldare l’olio, aggiungere l’aglio e i gambi di prezzemolo; non appena il tutto inizia a soffriggere, colare l’olio filtrato nel thermomix, aggiungere le patate, il fumetto, il sale e frullare per ultimo le foglie del prezzemolo. Continuare finché il composto sarà di un bel colore verde vivo, quindi raffreddare.

Per la terra di olive nere:

-500 g di olive nere denocciolate

-200 g di pane secco bianco

Far bollire in acqua fredda le olive. Una volta che l’acqua bolle, scolarle, asciugarle e metterle a seccare su una teglia. Una volta essiccate, frullare insieme al pane bianco



Mettere in una pentola l’olio evo e tostare il riso aggiungendo un pizzico di sale. Una volta tostato sfumare con il brodo vegetale. Cuocere per 8 minuti e poi continuare la cottura aggiungendo l’estratto di peperone. Portare a cottura il risotto aggiustando di sale.

Disporre nel piatto il risotto con l’aiuto di un coppapasta. Aggiungere i condimenti, i capperi, la burrata, le cozze, e le alici affumicate. Ultimare con le salse di prezzemolo, acciughe e peperoni, finire con la terra di olive nere e fiorellini eduli di colore blu.

