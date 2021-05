Pubblicato il 05 maggio 2021 | 11:01

Orzotto alle erbe

200 g di orzo perlato30 g di burro di capra50 g di Formai de Mut o altro formaggio di montagnarispettivamente 5 g di: acetosa, borragine, ortica, trifoglio, quadrifoglio, buon enrico, melissa, verbenapepe di montagna300 ml di acqua15 g di verbena fresca15 g di melissa fresca15 g di menta fresca3 g di agar agar3 fogli di colla di pesce ammollata1 punta di menta2 punte di verbena2 g di fiori di timo di montagna2 g di fiori di campo commestibiliTostare l’orzo, irrorarlo con acqua bollente e cuocerlo per circa 35 minuti tenendolo sempre coperto dall’acqua. Mantecare con il burro di capra e il Formai de Mut. Tritare le erbette e aggiungerle all’orzotto.Sbollentare le erbe aromatiche in acqua per circa 1 minuto. Scolare e far raffreddare. Frullare quindi il tutto in un thermomix per qualche secondo e filtrare con una garza alimentare.Sciogliere l’agar agar in una piccola parte di liquido, portare a bollore, aggiungere la colla di pesce e unire il tutto al liquido restante. Versare il composto in una placca piana fino a raggiungere uno spessore di 1 mm circa. Lasciare rapprendere in frigorifero per almeno 2 ore.Coppare la gelatina con un coppapasta di 10 cm di diametro e ottenere quattro dischetti. Impiattare l’orzotto, adagiare su ogni porzione un disco di gelatina e guarnire con le erbette e i fiori.