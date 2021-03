Pubblicato il 31 marzo 2021 | 11:06

Paccheri al forno con Gorgonzola Dop

I

100 g di Gorgonzola Dop dolce

400 g di Paccheri

200 g di Salsiccia fresca

200 g di Funghi

1 spicchio d'Aglio

50 g di Burro

Sale

Pepe

Pulire i funghi e tagliarli a fettine sottili.Sbucciare l’aglio, tritare finemente e rosolare a fuoco dolce in una padella con la metà del burro.Unire la salsiccia, spellata e sbriciolata, e lasciare insaporire per qualche minuto.Aggiungere i funghi, regolare di sale e continuare la cottura per 10-15 minuti.Cuocere i paccheri al dente in una casseruola con acqua bollente salata, scolare, trasferire nella padella con il condimento, mescolare bene e trasferire il tutto in una teglia unta con un po’ del burro rimasto.Distribuire sulla superficie il Gorgonzola in pezzetti e il resto del burro a fiocchetti, pepare e cuocere in forno caldo a 180° con il grill acceso per 5-10 minuti.: Erbaluce di Caluso