Parmigiana di melanzane con polvere di pomodoro e parmigiano

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 11:02

Per la parmigiana: 500 g salsa di pomodoro pronta, 400 g mozzarella, 200 g Parmigiano Reggiano , 5 melanzane , 1 mazzo di basilico , salePer la finitura: Panna Spray Non Zuccherata Debic, polvere di pomodoro, Parmigiano Reggianotagliare le melenzane a fette molto sottili, grigliare e raffreddare. Nel frattempo tagliare a cubetti la mozzarella e scolarla dal liquido in eccesso. Con l’aiuto di anelli, assemblare le parmigiane partendo con le melenzane grigliate, un pizzico di sale, salsa di pomodoro, mozzarella, basilico e Parmigiano Reggiano. Ripetere l’operazione in sequenza fino ad arrivare all’orlo degli anelli. Cuocere in forno a 180°C per circa 20 minuti.sformare le parmigiane dagli anelli e porre al centro del piatto. Decorare con Panna Spray Non Zuccherata Debic, polvere di pomodoro e Parmigiano Reggiano. Concludere con una foglia di basilico.