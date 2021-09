Ingredienti per 4 persone

Per la passatina:

50g di foglie di finocchio selvatico

olio extravergine di oliva

5g di aglio fresco

peperoncino

40g di cipollotto fresco

40g di sedano

50g di patata

2 l di brodo vegetale

Passatina di finocchietto selvatico, lumache di terra, semi di pomodoro crudo, polvere di bruschetta

Per le lumache:

200g di lumache sgusciate

1 foglia di alloro

buccia di limone e arancia

20g di cipollotto fresco

30g di sedano

20g di carote

un pezzetto di guanciale intero

olio extravergine

prezzemolo

timo

peperoncino



Per i semi di pomodoro:

2 pomodori cuore



Per la polvere di bruschetta:

80g di pane umbro

1 spicchio di aglio

olio extravergine

sale

Preparazione

Procurarsi del finocchio selvatico e pulirlo tenendo soltanto le foglie. Preparare in una pentola un fondo con olio, aglio fresco, peperoncino, cipollotto e sedano.

Far cuocere circa 10 minuti poi unire una patata in pezzi e terminare la cottura con brodo vegetale. Tostare il pane su una griglia, spezzarlo, disidratarlo e tritarlo fine, poi condirlo con l’aglio intero, l’olio e il sale.

Sbollentare le lumache con una foglia di alloro e buccia di agrumi. Preparare un fondo con olio, peperoncino, il guanciale e le verdure tritate al coltello, farlo andare pochi minuti e unire le lumache. Cuocere 15 minuti e aggiustare di sapore. Quando la zuppa è cotta unire il finocchio far cuocere ancora 3 minuti e spegnere il fuoco.

Frullare la zuppa, filtrarla e servirla con le lumache in mezzo, i semi dei pomodori possibilmente nella loro gelatina naturale, e la polvere di bruschetta, finire con un filo d’olio fresco.

