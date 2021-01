Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 11:05

Pasta Da Vinci con ragù di polpetti veraci e pomodori del Piennolo

400 g di Pasta “Da Vinci” o di mezzi paccheri

1 Polpo riccio grande da 1 kg

500 g di polpetti veraci da 100 g cadauno

1 mazzo di prezzemolo

1 kg di Pomodori del piennolo

2 spicchi d'aglio

500 g di olive nere

50 g di capperi

2 peperoncini

1 bottiglia di vino bianco

Olio, sale e pepe q.b.

Pulire i polpetti e il polpo privandogli degli occhi, del rostro e delle interiora, sciacquare ripetutamente sotto acqua corrente.Preriscaldare una pentola aggiungendo olio, aglio e i gambi del prezzemolo.Dopodiché adagiare il polpo grande tagliato a pezzi facendolo rosolare ben bene, sfumare con vino bianco ed una volta evaporato il vino aggiungere il pomodoro e coprire facendo cuocere il tutto a fuoco lento per circa 2 ore.Stesso procedimento per i polpetti senza tagliarli, senza i pomodori ma con l’aggiunta di olive e capperi dopo aver sfumato con il vino.Tempo di cottura, per i polpetti, 1 ora circa.Appena terminata la cottura del polpo grande, passare il tutto al passaverdure e poi allo chinoise a maglia grande ottenendo una salsa ben liscia e spessa.Calare la pasta e cuocerla al dente per 8 minuti circa e terminare la cottura mantecandola nella salsa del polpo. Adagiare il tutto in un piatto fondo e servire il polipetto piccolo contemporaneamente ma in un piccolo piatto separato.