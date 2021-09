Ingredienti per 12 ravioli (2 porzioni)

Per la salsa bisque

- 1 aragosta

- 1 carota

- 1 finocchio

- 1 cuore di sedano

- ½ melanzana viola

- 1 cipolla bianca

- 1 bicchiere di Cointreau

Per la pasta:

- 330 g Farina 00

- 170 g Farina di semola rimacinata

- 350 g Tuorlo d’uovo pastorizzato

Per il ripieno:

- 125 g Ricotta vaccina

- 125 g mozzarella di bufala

- timo q.b.

- dragoncello q.b.

Per la fonduta:

- pecorino 200 g

- panna da cucina 200/220 ml

- 1 foglio di colla di pesce

- 5/10 pz. ravanelli

Ravioli all’aragosta, pecorino, ravanelli e vitello

Per la bisque all’aragosta:

tagliare la verdura cubotti, rosolare con il burro fino a doratura, aggiungere i carapaci dell’aragosta, eliminando gli occhi, antenne e interiora testa.

Far cuocere a fuoco medio/alto, sfumare con il coentrau e infine aggiungere abbondante ghiaccio.

Per il ripieno: far disidratare in forno a 160°C per 15 minuti la ricotta e la mozzarella di bufala.

Nel frattempo tritare l’aragosta a coltello (dimensione a gusto personale) e amalgamare con i formaggi precedentemente asciugati, un filo d’olio, gli aromi, sale e pepe.

Per la fonduta: Far scaldare la panna e ridurla leggermente, a 60°C, versare a pioggia il pecorino grattuggiato, mescolare fuori dal fuoco il tutto fino a consistenza, aggiungere il foglio di colla di pesce precedentemente ammolato in acqua fredda, filtrare il tutto e servirla a temperatura ambiente più sul freddo che sul caldo.

Tagliare i ravanelli finemente, imbustare con aromi a piacere e un filo di olio di semi e riposo per 1 notte.

Ultimare il piatto con un filo di fondo bruno di vitello.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.