Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 11:01

Ravioli con sarde di lago - foto Daniel Töchterle

140 g farina “00”

60 g semola

3 tuorli

1 uovo

2 g olio evo

2 g acqua

sale

500 g bieta

100 g mascarpone

100 g Parmigiano Reggiano Dop

30 g scalogno brasato

noce moscata

sale

500 g pancetta tesa

200 ml latte fresco

400 ml panna

10 ml aceto di pera

rosmarino

salvia

timo

500 ml olio di semi di vinacciolo

400 g cerfoglio

sbollentare la bieta in acqua salata, raffreddare in acqua e ghiaccio.scolare e frullare nel termomix aggiungendo mascarpone, scalogno brasato, noce moscata, parmigiano, sale e pepe. una volta che il composto risulterà liscio porlo in una sac a’ poche e procedere alla composizione dei ravioli.tagliare la pancetta e metterla in infusione con la panna, il latte e gli aromi a 50 gradi per circa 2 ore, filtrare e frullare con l’aceto di pere. versare in un sifone, con 2 cariche di gas.frullare gli ingredienti assieme nel bimby per 14 minuti alla massima potenza.