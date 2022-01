Ingredienti (per 12 persone):

400 g Asparagi verdi

10 g Maggiorana



Per la pasta all'uovo

3 pezzo Uova

500 g Farina tipo b

3 pezzo Tuorli d'uova



Per il ripieno

700 g Patate

20 g burro fuso

1 g Sale e pepe

10 g Erba cipollina



Per la crema allo zafferano

250 g Latte

8 g Farina tipo b

8 g burro

2 pezzo Zafferano buste

2 g Sale

60 g Parmigiano Reggiano Dop

Ravioli con sfoglia all'uovo, asparagi, crema allo zafferano e maggiorana

Mettere la farina e le uova nell'impastatrice e amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo. Lasciar riposare per almeno 1 ora.Cuocere le patate in acqua bollente leggermente salata.Togliere la pelle e schiacciarle da calde, unire il burro, il sale e l'erba cipollina e far raffreddare.Stendere la pasta, mettere il ripieno e formare i ravioli.Pulire gli asparagi, cuocerli in acqua leggermente salata e raffreddare.Far bollire il latte con lo zafferano e il sale. Incorporare il roux e lasciare sul fuoco per qualche minuto.Raffreddare e mettere in un biberon.Cuocere i ravioli in acqua salata, spadellarli con un filo d'olio d'oliva e gli asparagi tagliati.Disporli nel piatto decorando con la crema allo zafferano e la maggiorana.

