Ingredienti per il ripieno:

1 gallina

2 carote

1 cipolla

1 costa di sedano

50 g olio

50 g burro

3 litri brodo di gallina

Sale q. b.

Ingredienti per mantecare il ripieno:

150 g Parmigiano Reggiano Dop

150 g burro

100 g crema di latte

16 fiori di zucca

Parmigiano Reggiano Dop di 12 anni grattugiato in piccola quantità

Una vescica di maiale reidratata

Ravioli di gallina cotti in vescica, fonduta di Parmigiano Reggiano di 12 anni e finta bottarga di culatello

Preparazione

Mondate sedano, carote e cipolla e tagliateli grossolanamente.

In una casseruola fate rosolare la gallina in olio, aggiungete il burro e lasciatelo dorare, aggiungete le verdure precedentemente tagliate.

Quando il tutto sarà ben rosolato aggiungete il brodo di gallina e continuate per 2 ore la cottura a fuoco allegro (come se fosse un brasato).



A questo punto, togliete la gallina dal brodo e sfilacciatela.

Nel frattempo fate ridurre il brodo rimasto con ancora le verdure dentro, quando sarà ben ristretto, frullate tutto il composto fino a raggiungere una crema densa. Aggiungete a questo punto gli sfilacci di gallina e mescolate.



Mantecate come se fosse un risotto e fateli riposare una notte in frigorifero. Il giorno dopo usate il ripieno per farcire i ravioli.

Per il fuso di Parmigiano Reggiano di 12 anni prendete una casseruola e fate sciogliere, a bagno maria, il formaggio con la crema di latte, quando tutto sarà fuso frullate per ottenere una crema. Se risulta troppo densa aggiungete del brodo di gallina.



A questo punto cuocete i ravioli nella vescica gonfiata e chiusa con lo spago

Servite i ravioli su un letto di fuso di Parmigiano Reggiano di 12 anni e guarnite a vostro piacimento con in fiori di zucca leggermente saltati in padella con una noce di burro.





