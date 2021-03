Pubblicato il 25 marzo 2021 | 11:00

Ravioli di melanzane, siero di mozzarella, datterini e olio al basilico

300 g farina 00

100 g semola rimacinata

180 g albume

sale

3 melanzane tonde grosse

olio extravergine di oliva

sale

8 mozzarelle

200 g burrata

100 g datterini asciugati in forno

olio extra vergine

zucchero

sale

20 g basilico

100 g olio extra vergine di oliva

Mescolare le farine e in planetaria aggiungere l’albume e il sale. impastare bene e far riposare una notte in frigo.Pelare le melanzane e tagliarle a cubetti. disporre le melanzane su una placca e salarle. cuocere in forno a 150°c per 25 minuti. quando cotte, con l’aiuto di un mixer, frullare con un filo d’olio e aggiustare di sale. riempire un sac a poche.Scolare le mozzarelle dall’acqua. mettere nel mixer la burrata e l’acqua di mozzarella. frullare e aggiustare di sale.Dopo aver asciugato i datterini in forno a 100°C per 30 minuti, frullarli con il mixer. aggiungere un filo d’olio e aggiustare di sale e zucchero. setacciare. mettere la crema in un topping.Sbollentare il basilico e frullarlo con l’olio extra vergine d’oliva.Tirare la pasta fresca sottile, coppare dei cerchi e formare i ravioli.Cuocere i ravioli 1 minuto in acqua bollente e salata. Spadellarli con olio e burro. disporre i ravioli nel piatto.sopra ad ogni raviolo fare un punto di concentrato di pomodoro. intiepidire il siero di mozzarella e metterne due cucchiai nel piatto. finire i ravioli con un giro di olio al basilico e qualche foglia di basilico fresco.