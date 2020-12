Ravioli di oca con salsiccia, un primo diverso dal solito

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 09:30

È

Ravioli di oca con salsiccia



Un piatto molto gustoso a base di oca

L’importanza del parmigiano e il suo sapore inconfondibile

Nota per celiaci o sensibili al glutine

Nota per gli intolleranti al lattosio

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

un piatto abbastanza difficile da realizzare, se non altro nella fase di preparazione dei ravioli. È necessaria una certae un’. Tuttavia, seguite le indicazioni che vi darò alla fine dell’articolo e non sbaglierete. Per quanto riguarda i principi nutritivi, non stiamo di certo parlando di un piatto leggero. Anzi, vista la quantità di carne, che va a formare il ripieno e anche il condimento, i ravioli di oca con salsiccia sono una. Il riferimento è soprattutto all’, che è superiore alla media.La vera protagonista di questi ravioli è la carne di oca. Si tratta di una carne pregiata, in parte estranea alle abitudini degli italiani, eppure meritevole di essere assaggiata. Il sapore è particolare, potrebbe ricordare quello del tacchino, dal quale però si differenzia per un gusto più forte e deciso. È anche una carne abbastanza leggera, dal momento che contiene pochi grassi. In compenso, l’apporto di proteine non ha nulla da invidiare alla carne di manzo o di suino. La carne di oca viene impiegata per realizzare il ripieno. Richiede una cottura prolungata, che inizia con la rosolatura e prosegue per almeno un’ora. Solo in questo modo è possibile garantire la morbidezza necessaria a rendere il ripieno gradevole al palato. In quanto ad apporto calorico, infine, siamo su livelli più che accettabili: 100 grammi di carne d’oca contengono 161 kcal.Il parmigiano si lega davvero bene con i nostri ravioli di oca. Si fa presto a dire parmigiano, ma ne esistono di svariati tipi, e ciascuno incide in maniera differente sul piatto. La scelta è ovviamente tra i vari tipi di stagionatura: si va dai 12 agli oltre 36 mesi. Il consiglio è di pensare all’uso che si fa del parmigiano. In questo caso, esso viene grattugiato e inserito alla fine. Gioca un ruolo importante, in quanto smorza un po’ i sapori aciduli della carne, mantenendo comunque una certa corposità. Ad ogni modo, in questo caso, come in tutti quelli che prevedono la variante grattugiata, è bene optare per le stagionature prolungate, dunque certamente superiore ai 12 mesi. Il consiglio è anche di non esagerare, onde evitare di coprire gli altri sapori. Sarebbe un peccato coprire il sapore dei ravioli di oca con salsiccia, che è davvero particolare.Ricetta dei ravioli di oca con salsiccia:500 g di farina 00, 3 uova d’oca, 10 g di olio extravergine di oliva, q.b. di salePer il ripieno: 500 g di polpa di oca, 60 g di parmigiano reggiano stagionato grattugiato, 100 g di burro chiarificato, 1 bicchiere di vino bianco, 1 l di brodo vegetale, una cipolla , 1 gambo di sedano , 1 carota , un mazzetto aromatico (timo e maggiorana), q.b. di mollica, 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, q.b. di sale e pepePer il condimento: q.b. di salsiccia, 1 rametto di rosmarino , q.b. di olio e parmigiano per la preparazione dei ravioli di oca iniziante dal ripieno rosolando un trito di scalogni, sedano e carote, poi aggiungete il petto d’oca tagliato a pezzi, rosolate e aggiustate di sale. Aggiungete il vino, un po’ di maggiorana e timo. Cuocete a fuoco vivo per cinque minuti, poi riducete la fiamma e proseguite la cottura per un’ora. Successivamente tritate la carne d’oca nel mixer, aggiungete la noce moscata, la mollica ammorbidita nel latte e un po’ di pepe. Mescolate ed amalgamare per bene il tutto. Ora passate ai ravioli, setacciate la farina e ricreate una fontana su un grande tavola in legno per impasti.* * *Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere adatti ai celiaci e alle persone sensibili al glutine, per cui, verificatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’Aic o le indicazioni sull’etichetta del produttore. Noi scriviamo “consentita o consentito” per lasciare libero ogni utente di utilizzare il prodotto della marca che preferisce. Mi raccomando di leggere sempre le etichette.Dalla nota ministeriale è stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml. Noi scriviamo “consentita” o “consentito” per lasciare libero ogni utente di utilizzare il prodotto della marca che preferisce. Mi raccomando di leggere sempre le etichette.Per informazioni: www.ilmondodelleintolleranze.it