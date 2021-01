Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 11:05

C

Reginette con cavolo verza e fondue

400 g di pasta formato reginette

200 g Bergader Cremosissimo L’Originale

150 ml di panna

1/2 verza

60 g di burro

sale e pepe q.b.

he sapore ha l’inverno? Nella nuova ricetta dello chef stellatola risposta è rappresentata dal cavolo verza, con il suo gusto intenso ed avvolgente. Lo chef lo propone in abbinamento ad un formato di pasta originale - le reginette - e ad una morbida fonduta di formaggio: un piatto che richiama alla memoria la tradizione culinaria contadina, fatta di ingredienti semplici e, soprattutto, di stagione. Un tema, quello della stagionalità, spesso dimenticato nella cucina casalinga moderna dove i fattori determinanti nel processo decisionale di acquisto tendono ad essere comodità e velocità. Rispettare le fasi di crescita e coltura di frutta e verdura, tuttavia, è una scelta salutare oltre che sostenibile: se da un lato la filiera più corta di provenienza degli ortaggi permette una maggior tutela dell’ambiente, dall’altra gli ingredienti freschi mantengono intatti il loro gusto e le proprietà organolettiche. Lo chef De Pra sceglie la verza, ortaggio invernale per eccellenza, come protagonista del suo piatto proprio per celebrare la stagione più fredda. A dimostrazione che anche l’inverno racchiude dentro di sé un sapore meravigliosamente ricco.In questa ricetta a legare insieme gli ingredienti è la dolcezza del Cremosissimo Bergader, proposto in versione “fondue”. Questo formaggio a pasta molle è caratterizzato da una crosta edibile di muffa bianca nobile che ne rende particolarmente delicato e originale il gusto. Prodotto con il miglior latte delle Alpi e seguendo i principi della tradizione casearia di montagna, questo formaggio è naturalmente privo di lattosio e senza glutine e risulta quindi ideale anche per chi soffre di intolleranze alimentari. Ma non solo: la scelta dell’azienda di utilizzare il caglio microbico invece di quello animale in fase di produzione lo rendono accessibile anche a chi ha preferenze vegetariane.Scaldare l’acqua per la pasta e, nel frattempo, tagliare il formaggio Cremosissimo a cubetti. Metterlo a sciogliere a bagnomaria con la panna. Buttare la pasta nell’acqua bollente e appassire la verza tagliata a listarelle in una casseruola con il burro. Scolarle la pasta al dente direttamente nel tegame con la verza e completarne la cottura con poca della sua acqua. Versare la fonduta nei piatti e aggiungere il mix di pasta e verza. Ultimare con una grattugiata di abbondante pepe nero e servire subito.