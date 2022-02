Ingredienti:

Riso carnaroli 320 g

Burro 20 g

Cozze 800 g

Rosmarino 20 g

Zucchine verdi 400 g

Spinaci freschi 100 g

Bottarga di tonno 50 g

Vino bianco 100 g

Olio evo 200 g

Cipolla 30 g

Brodo vegetale 1200 g

Sale e pepe q.b.

Riso con cozze, pesto di zucchine e bottarga

pulire le cozze e farle aprire in un sauté con olio ed uno spicchio d’ aglio ed un bicchiere di vino bianco.Privarle del guscio e filtrare il liquido di cottura.Emulsionare il liquido di cottura con olio, salare e pepare.Prendere due zucchine e tagliarle longitudinalmente.Prendere una zucchina e farne una dadolata eliminandole la parte centrale.Bianchire entrambe le zucchine in acqua bollente per 1, 2 minuti, raffreddarle ed asciugarle.Cuocere a vapore per circa 20, 25 minuti le restanti zucchine, spadellare gli spinaci in una padella con un goccio d' olio e lo spicchio d' aglio.Eliminare l'aglio e mettere gli spinaci in un mixer assieme alle zucchine private della parte centrale, aggiungere l'olio, i pinoli e frullare sino ad ottenere un pesto, salare e pepare.Per il riso; mettere il burro e la stessa quantità d’olio in un tegame con la cipolla tritata, far tostare il riso.Bagnare con il vino bianco e, quando quasi evaporato continuare la cottura con il brodo, a cottura quasi ultimata, aggiungere le cozze e l’ emulsione,il pesto di zucchine, aggiungere la bottarga grattugiata, il rosmarino tritato e correggere di sale e pepe.N.B. correggere di sale dopo aver messo la bottarga poiche è un prodotto abbastanza salato.Finire il piatto con alcune cozze e con delle fettine di bottarga.

