Ingredienti (per 4 persone)

320 g riso carnaroli

800 ml brodo vegetale

4 g cipolla

120 g Parmigiano Reggiano Dop

80 g burro

1 g pistilli di zafferano

20 g salsa al vino rosso

40 ml vino bianco

Riso selezione Carnaroli mantecato con pistilli di zafferano e caramello di vino rosso

250 ml vino rosso30 g zucchero1/2 scalogno10 ml olio evo1 pizzico sale1 foglia alloro1 bacca gineproPorre in una casseruola la cipolla tritata e 50 g di burro. Aggiungere i pistilli di zafferano.Rosolare senza far colorire la cipolla.Aggiungere il riso e lasciarlo tostare per qualche minuto, mescolando con un cucchiaio di legno.Bagnare con vino bianco e lasciar evaporare.Successivamente bagnare con brodo bollente e procedere come per tradizione.Aggiungendo altro brodo bollente, portare a fine cottura. Togliere dal fuoco e mantecare con il rimanente burro e il Parmigiano.Far passare in un tegame capiente lo scalogno tagliato fine con olio sale e zucchero. Una volta passito, aggiungere il vino e le erbe.Ridurre di due terzi a fuoco basso.Versare in piatti caldi e guarnire con salsa al vino

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.