Nella cucina dello chef Stefano Sforza, proposta nel ristorante di Torino Opera Ingegno e Creatività, ci sono alcuni pilastri sempre più fondanti. Uno di questi è il risotto, che viene preparato in una modalità estremamente personale dallo chef. Se l’assenza di soffritto è ormai un classico anche per tante altre brigate, la particolarità è l’assenza di burro e Parmigiano in fase di mantecatura. Al loro posto? Ingredienti che sappiano di volta in volta esaltare, senza oscurare, le materie prime di condimento del risotto. «Sin dalla nostra svolta etica, abbiamo scelto di distinguerci nella realizzazione del risotto, che è diventato uno dei nostri marchi di fabbrica. Adesso, in menu ne abbiamo sempre uno, che spesso tendiamo anche a servire nel percorso Opera». Nel primo della carta Risotto, sedano, cuore di manzo, ribes, viene valorizzato un taglio di nicchia del bovino, cotto sottovuoto insieme al ribes e poi abbinato al sedano, che dà freschezza, e ricorda in un certo la piemontese salsa verde.



Ingredienti per 4 persone

SEDANO

400 g sedano



Separare le foglie da tutte le coste del sedano eccetto una, che va tenuta da parte. Far seccare le foglie in essicattore a 65°C per 12 ore. Frullare fino a ottenere una polvere.

Risotto, sedano, cuore di manzo, ribes

CUORE DI MANZO

350 g cuore di manzo

400 g ribes

Sale q.b.

Pepe q.b.

½ anice stellato



Far cuocere sottovuoto il cuore di manzo a 65°C per un’ora con 200 g di ribes, sale, pepe e anice stellato. Far raffreddare in acqua e ghiaccio. Conservare per almeno 3 giorni all’interno del sacchetto sottovuoto.



POLVERE E GEL DI RIBES

2 g xantana



Frullare i restanti 200 g di ribes. Passarli allo chinoise, mantenendo sia il succo che i residui. Far essiccare questi ultimi per 15 ore a 65°C. Frullare fino a ottenere una polvere. Aggiungere la xantana al succo. Frullare fino a ottenere un gel. Conservare in uno squeezer.





MAIONESE DI SOIA

100 g latte di soia

200 g olio di semi di girasole



Con l’aiuto di un minipimer, preparare una maionese aggiungendo il latte di soia a a filo nell’olio.



BRUNOISE E CENTRIFUGATO DI SEDANO

Olio EVO q.b.

Sale q.b.



Tagliare la costa di sedano tenuta da parte a brunoise molto fine. Condire con olio, sale. Centrifugare le altre coste fino a ottenere un’acqua. Passarla al setaccio. Mantenere in fresco.



RISOTTO

280 g riso Carnaroli Riserva San Massimo

10 g sale grosso

50 g aceto di vino bianco



Tostare il riso con il sale grosso. Sfumare l’aceto di vino bianco. Inizare la cottura utiilizzando solo acqua bollente. A metà cottura, inziare ad aggiungere l’acqua di sedano appena ottenuta. Cuocere per 12 minuti. Il riso dovrà essere completamente asciutto. Mantecare con la maionese di soia. Aggiustare di sale se necessita. Far riposare il riso per 2 minuti.



FINITURA

Semi di sesamo nero tostati q.b.

Semi di sesamo bianco tostati q.b.

Olio evo q.b.



Togliere il cuore dal sacchetto. Asciugarlo e tagliarlo a fettine molto sottili. Condire con semi di sesamo nero e bianco tostati e olio. Riportare a bollore il riso, aggiungendo l’acqua di sedano se necessita. Impiattare il riso. Aggiungere le polveri e il sedano a brunoise. Terminare con il cuore di manzo e qualche goccia di gel di ribes.

