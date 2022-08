Soqquadro, capretto, Bagoss e tartufo

Ingredienti per 4 persone

RAGÙ DI CAPRETTO

300 g polpa di capretto battuta a coltello

1 costa di sedano

1 carota

1 cipolla bianca

1 mela gialla

200 ml fondo di capretto

100 ml succo di mela

1 bicchiere di vino bianco

Un mazzetto di erbe aromatiche (rosmarino, timo, maggiorana, 2 bacche di ginepro, 1 anice stellato)

Olio d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.



Pulire sedano, carota e cipolla. Tagliare a brunoise le verdure. Rosolare con un cucchiaio di olio in una pentola. Aggiungere la mela pelata e tagliata a pezzi piccoli. Rosolare per altri 5 minuti. Aggiungere il vino bianco e lasciare sfumare. Rosolare la polpa di capretto in una padella con dell’olio d’oliva. Amalgamarlo con le verdure. Cuocere per altri 10 minuti. Aggiungere il fondo di capretto e il mazzetto di erbe aromatiche. Lasciare cuocere a fuoco lento per 1 ora e mezza circa. Regolare di sale e pepe.





Soqquadro, capretto, formaggio Bagoss e tartufo

100 g bagoss200 ml latte interoPortare il latte a 70°C. Aggiungere il bagoss grattugiato. Frullare in un robot da cucina a velocità minima.Passare all’etamina. Trasferire la fonduta in un pentolino.





FINITURA

200 g Soqquadro Verrigni

8 foglie di scarola

30 g uvetta

10 g pinoli

10 g tartufo nero

Germogli misti q.b.



Mettere a bagno l’uvetta in acqua per circa 1 ora. Scolarla e tenerla da parte. Tostare i pinoli a 80°C per 3 ore. Cuocere il Soqquadro in acqua bollente salata. Saltare la scarola in padella rovente. Disporre la pasta nel piatto, farcendola di ragù di capretto. Terminare con la fonduta di caciocavallo appena rigenerata, l’uvetta, i pinoli, la scarola, il tartufo nero e i germogli misti.

