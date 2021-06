Pubblicato il 01 giugno 2021 | 11:06

Spaghetti al curry con verdure, mozzarella, dado al curry bio Bauer

P

er divertirsi in cucina Julia consiglia una ricetta semplice e appetitosa, gli Spaghetti al curry con verdure, mozzarella e Dado al Curry Bio Bauer.: per 4 persone: bassa: 30 minuti: 20 minuti320 g spaghetti1 spicchio di aglio 1 peperone rosso3 cucchiai olio di semi1 Dado al Curry Bio Bauer200 ml panna fresca liquida200 g mozzarellaPortate a bollore abbondante acqua in una pentola capiente, unite 2 Dadi al Curry Bio Bauer e poco sale. Buttate gli spaghetti e scolate 2 minuti prima del tempo indicato sulla confezione.Nel frattempo preparate il condimento. Tritate finemente la cipolla e lo spicchio di aglio e mettete da parte.Lavate le verdure e tagliatele a piccoli cubetti, tenendole comunque separate, in quanto hanno tempi di cottura diversi.Scaldate una padella con l’olio di semi e aggiungete cipolla e aglio a rosolare per un paio di minuti, mescolando spesso. Unite le carote e fate rosolare per 3-4 minuti, quindi unite i peperoni, fate cuocere per un paio di minuti ed infine aggiungete anche le zucchine. Fate cuocere per un altro paio di minuti. Versate, quindi, la panna fresca liquida ed inserite il Dado al Curry Bio Bauer. Lasciate cuocere per altri 3-4 minuti con coperchio.Preriscaldate il forno a 190 gradi ventilato. Tagliate a cubetti la mozzarella.Scolate gli spaghetti e metteteli direttamente nella padella con il condimento. Amalgamate bene il tutto. Prelevate gli spaghetti con una forchetta, pochi per volta, arrotolateli e adagiateli a nido in una pirofila. Continuate fino ad esaurimento degli spaghetti.Distribuite sugli spaghetti il condimento alle verdure avanzato ed anche la mozzarella tagliata a cubetti. Infornate a 190 gradi per circa 5 minuti, o comunque fino a quando la mozzarella si sarà sciolta. Sfornate e servite subito i vostri spaghetti al curry con verdure e mozzarella.