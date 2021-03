Pubblicato il 23 marzo 2021 | 11:08

Spaghetti con le acciughe

: 320 gr di spaghetti, 120 gr di acciughe sottolio, 50 gr di stracciatella, 250 gr di mozzarella di bufala , un limone, lische di pesce, aglio , olio di oliva extravergine, brodo vegetale: riscaldare a temperatura molto bassa l'aglio con l'olio, aggiungere le acciughe e lavorarle con una spatola finché non si sciolgono.Aggiungere poco brodo vegetale e portare ad ebollizione.Dividere gli spaghetti in 4 fascine e legarli all'estremità con lo spago da cucina.Bollirli per 3 minuti in acqua salata e poi inserirli nel brodo di acciughe finché non arrivano a cottura.Tagliare le estremità legate e adagiarle sul piatto con l'ausilio di una spatola: tagliare a pezzi la mozzarella di bufala e metterla in microonde. Recuperare il liquido.: rosolare le lische, aggiungere il brodo vegetale e cuocere per ore a fuoco lento. Colare la parte liquida e concentrarlo sempre sul fuoco.: adagiare gli spaghetti sul piatto, sopra la stracciatella, le scorze del limone, il fondo bruno sulla base e sopra il liquido della mozzarella di bufala.