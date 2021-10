Gli spaghetti con le cozze sono tra i piatti più buoni che la cucina italiana abbia mai creato. Semplici da fare e molto gustosi sono perfetti per un pranzo estivo perché con la loro velocità e il loro profumino di mare meraviglioso mettono subito allegria e ingolosiscono parecchio chiunque. Proprio perché rapido ed economico è anche un piatto di mare perfetto da portare a tavola in qualunque momento in cui ne abbiate voglia.

Questa ricetta con le cozze si presta a mille variazioni, ci sono infatti alcune versioni che prevedono l’uso più abbondante dei pomodorini, ma altre ne sono totalmente privi. Qui abbiamo voluto metterne qualcuno in modo che il piatto sia più colorato ma ovviamente come sempre vi diciamo, seguite i vostri gusti e le vostre attitudini!

Il risultato sarà sempre speciale!

Ecco come si fanno gli spaghetti con le cozze perfetti

Spaghetti con le cozze

Ingredienti

Spaghetti o vermicelli 400 gr

Cozze 1 kg

Pomodorini 350 g

Spicchi di aglio 3

Prezzemolo 1 mazzetto

Peperoncino rosso piccante 1

Olio evo q.b.

Preparazione

Dopo aver pulito con cura le cozze, mettete in una padella un filo di olio, i gambi del prezzemolo, qualche spicchio di aglio, un po’ di peperoncino e versate dopo qualche minuto le cozze, coprite con un coperchio e aspettate che si schiudano, ci vorranno pochi minuti.

Nel frattempo che ciò accade, tagliate i pomodorini, tritate il prezzemolo e affettate l’aglio.

A questo punto saranno aperte tutte le cozze, fatele raffreddare un po’ quindi sgusciatele, mettendo da parte il liquido filtrandolo.

Tenete da parte le cozze con il guscio più belle e grandi.

Cuocete ora la pasta in abbondante acqua salata.

In una nuova padella contemporaneamente mettete a soffriggere il battuto di aglio e prezzemolo, volendo potete aggiungere anche del peperoncino. Appena sarà tutto ben caldo aggiungete i pomodorini. Quando mancano pochi minuti al temine della cottura della pasta aggiungete le cozze con il loro sugo. Scolate la pasta e aggiungetela in padella facendola mantecare, se occorre aggiungete anche un mestolino di acqua di cottura.

Impiattate le varie porzioni, decorate con altro prezzemolo tritato e le cozze più belle, servite.

