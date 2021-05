Pubblicato il 01 maggio 2021 | 11:01

Spaghetti del Tirreno

160 g spaghetti

100 g peperoni

150 g patate a pasta gialla

50 g patate violette

50 g cipolla di Tropea

15 g basilico

1 g sale

1 g origano

2 sfere d’olio al peperoncino

In una padella mettere olio evo, la cipolla e i peperoni tagliati a julienne e lasciare appassire a fuoco lento, aggiungere il basilico spezzato a mano e l’origano.Nel frattempo pelare e tagliare le patate a spicchi, le zucchine ed i fagiolini precedentemente lavati.Portare l’acqua a bollore salare, immergere le verdure e i spaghetti scolare mantecare in padella e servire decorando con un ciuffo di basilico ed uno di origano selvatico.Nella seconda versione c’è l’aggiunta di pesto di basilico e delle sfere di olio evo al peperoncino.Per il pesto lavare accuratamente il basilico, iniziare dal basilico aglio e ghiaccio iniziare a frullare poi olio sale e pinoli precedentemente tostati per dare maggior gusto ed in fine parmigiano, pecorino ed inulina per un piatto più salubre, ricco di fibra vitamine e sali minerali.