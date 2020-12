Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 11:02

I

Spaghetto quadrato “La Molisana” con frappè di baccalà, carciofo spinoso, arancia e sbuffi di bottarga

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

420 g spaghetti quadrati La Molisana, 40 g porro , 4 carciofi spinosi , 240 g filetto di baccalà dissalato, 2 arance siciliane media grandezza, 30 g bottarga grattugiata, 90 g olio extravergine di oliva, sale, peperoncino, 1 mazzetto di prezzemolo , 40 g patate Per il frappè di baccalà: 120 g filetto di baccalà lessato dissalato in acqua per 5 giorni cambiando la stessa quattro volte al dì, aglio appena l’odore, olio di oliva extravergine di oliva, sale, peperoncino, prezzemolo trito, brodo vegetale, 40 g patate lessate, montare il tutto con mixer, oppure frullatore, aggiungendo appena un piccolo bicchierino di latte.Esecuzione: pulire i carciofi privandoli dalle spine fino ad arrivare nella parte più tenera, con l’aiuto di uno scavino adeguato togliere la peluria interna, quindi tagliare a julienne grossolani, in padella rosolare il porro tritato con olio di oliva extravergine, adagiare i carciofi padellare in modo da renderli croccanti, sfumare con vino bianco, unire acqua di cottura q.b. quindi il baccalà in precedenza sbollentato, quasi a fine cottura aggiungere straccetti di arancia, gustare con sale, pepe bianco, amalgamare gli spaghetti. Per comporre il piatto mettiamo sul fondo il frappè di baccalà, un tozzetto di carciofo e gli spaghetti, infine cospargere di sbuffi di bottarga.