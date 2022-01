Ingredienti per la pasta (per sei persone): 200 gr di farina di frumento, 50 gr di farina di grano duro, 50 gr di tuorlo, 1 uovo, sale (q.b.), olio d’oliva (q.b.), 400 ml di vino rosso.

Tagliatelle al vino fatte in casa

Preparazione per la salsa di vino rosso. Portare a ebollizione 200 ml di vino rosso in una pentola fino a ottenere una salsa omogenea.

Preparazione della pasta. Mescolare gli ingredienti in una ciotola, aggiungere il vino rosso condensato e impastare. Coprire e lasciare riposare per circa un’ora. Stendere la pasta e tagliarla creando delle listarelle/tagliatelle. Cuocere al dente in acqua salata.

Suggerimento: mentre la pasta cuoce, versare i 200 ml di vino rosso rimanenti in una piccola casseruola e farli addensare con un po' di amido per ottenere una salsa cremosa. Aggiungere sale, pepe e un po' di zucchero e alla fine la pasta. Servire con il ragù o con un altro sugo, a piacere.

La sommelier Sonja Gurschler propone come abbinamento un Zweigelt *Primus* 2018 - Tenuta Marinushof, Castelbello, vino di vecchie viti con qualità di un riserva.

