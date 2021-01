Pubblicato il 10 gennaio 2021 | 11:01

Tagliolini saraceni alle sarde

200 g farina di grano saraceno

150 g semola

100 g farina 00

50 g farina di grano arso

125 g tuorli

125 g uova intere

500 g scarola riccia partenopea

50 g patate

40 g uvetta sultanina

40 g pinoli

1 g semi di anice

1 kg sarde

1 stecca lemongrass

1 piccolo peperoncino fresco

2 rametti prezzemolo

100 g pomodorini datterini

400 g sarde

1,250 ml acqua

162 g sale

aneto

prezzemolo

basilico

pepe in grani

scorza arancia e limone

8 fogli di alga nori

3 pomodori secchi

finocchiella

Frullare la farina di grano saraceno ed unirla al resto delle farine. Mettere tutti gli ingredienti in planetaria e lavorare con il gancio. L’impasto risulterà secco e non omogeneo, ma una volta messo sotto vuoto e fatto riposare in frigo per almeno 6 ore, risulterà omogeneo e compatto, così da ottenere dei tagliolini asciutti e pronti alla cottura.Mondare la scarola e tagliarla finemente, a parte sbucciare le patate e tagliarle. Rosolare la scarola e le patate in un tegame, salare e coprirle di acqua bollente. Terminata la cottura frullare il tutto al bimbi aggiungendo l’uvetta, i pinoli, i semi di anice e passare il tutto al passino fine.Pulire ed eviscerare bene le sarde, stenderle su di una teglia con il resto degli ingredienti e coprire con della carta stagnola. Cuocere in forno a 180° per 30 minuti. Mettere poi le sarde tostate in un tegame con 3 litri di acqua fredda e lasciar sobbollire per circa 1 ora. Passare il brodo prima al passino fine e poi successivamente con un telo di etamina.Preparare un infuso con 250ml di acqua, le erbe, il pepe e le scorze di arancia e limone e lasciar raffreddare. A parte unire alla restante acqua il sale e frullare con un mixer ad immersione fino a completo scioglimento del sale, dopodiché unire l’infuso freddo all’acqua salata ed immergerci i filetti di sarde spinati. Lasciar marinare in salamoia nel frigo per circa 30 minuti, scolare i filetti e asciugarli bene e conservarli in frigo racchiusi da carta da forno.In una padella ridurre il brodo di sarde con 3 pomodori secchi, aggiungere poi i tagliolini sbollentati in abbondante acqua salata e continuare la cottura. Mantecare la pasta con un filo di olio aromatizzato all’aglio e peperoncino e adagiarla su di un foglio di alga nori, precedentemente inumidito con acqua di cottura della pasta. Nappare con la salsa di scarola e la crema ottenuta in padella. Guarnire con i filetti di sarde in salamoia e qualche ciuffo di finocchiella.