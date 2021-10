Agli Gnocchi alla Sorrentina, una delle ricette più famose e ricche della gastronomia campana, è dedicata la prima edizione del SorrentoGnocchiDay, in programma dal 7 al 10 ottobre. Per l’occasione, Paolo Barrale, chef di Aria Restaurant, presenta “Torna a Surriento…”, la sua versione “concreta e irreverente” dello storico piatto.

Torna a Surriento…

Per gli gnocchi

1000 g di pelati San Marzano

180 g fiocchi di patate

1 uovo

300 g farina 00

30 g olio evo

2 spicchi aglio

10 foglie basilico

sale q.b.



Per il condimento

1 kg di pomodori Piccadilly



Per la spuma

1 kg di fiordilatte

250 g ricotta di vaccino

250 g albume

sale q.b.

5 g succo di limone



Per il crumble di parmigiano

100 g Parmigiano Reggiano Dop grattugiato

100 g burro

130 g farina 00

2 g sale



Per il limone candito

5 limoni grandi di Sorrento

100 g zucchero



Basilico

Polvere di pomodoro

Parmigiano Reggiano Dop grattugiato

olio evo

burro



Per la realizzazione degli gnocchi al pomodoro: preparate un sugo espresso di pomodoro con gli ingredienti, passate al passapomodoro e unite i fiocchi di patate, l'uovo e regolate con il sale, infine la farina. Realizzate gli gnocchetti e sbollentate velocemente.



Per l'acqua di pomodoro (condimento): passate al cutter i pomodori, mettete sul fuoco in pentola e portate a bollore.

Filtrate e ricavatene un brodo pulito e trasparente, con i residui asciugate su carta da forno a 50°C e passate al cutter quando secchi e fatene polvere.



Per la spuma: tagliate la mozzarella, mettetela in un contenitore adatto al microonde e fate andare per 5/6 minuti a media intensità. Strizzate bene la mozzarella, prendete 250 g del succo ricavato e unite alla ricotta asciutta. regolate di sale e se serve poco succo di limone e successivamente colate anche l’albume. Miscelate e caricate in sifone circa 20 minuti a 65°C



Per il crumble: miscelate tutto e freddate, tagliate a cubetti piccoli e infornate a 170°C fino a completa cottura.



Per il candito: pelate a vivo i limoni, tagliate a cubetti piccoli la scorza e sbollentate più volte in acqua, infine sciroppate con il succo, metà dello zucchero e aggiungete acqua fino a completa sciroppatura.



Spadellate gli gnocchetti con il brodo di pomodoro, unite olio evo, burro, basilico a julienne e il limone candito, una spolverata di parmigiano e servite in fondina, sormontato con la spuma di mozzarella, il crumble, la polvere di pomodoro.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.