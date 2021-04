Pubblicato il 23 aprile 2021 | 11:00

Tortelli di piselli con scampi crudi, purea di finocchi e timo e consommé

I

7 tortelli di piselli

battuto di scampi q.b.

5 g piselli freschi sgranati

limone grattugiato q.b.

erba cipollina q.b.

120 g consommé di cannocchie

35 g pappa al pomodoro

800 g farina 00

30 tuorli d’uovo

200 g piselli

1/2 cipolla bianca

70 g acqua

2 fogli colla di pesce

g olio oliva q.b.

2 kg scampi

100 g scalogno

100 g cipolla bianca

150 g sedano

150 g finocchi

8 l fumetto di pesce

40 g sedano bianco

20 g cipolla bianca

40 g carote

40 g porro

200 g spigola/pesce bianco

3 albumi

10 g porto bianco

1 Patata gialle

1 Finocchio

Scalogno

Timo

Aneto

Lessare i finocchi in acqua salata, strizzare e lasciar colare. Stufare la patata con un soffritto di aglio, scalogno e timo, una volta cotta e asciugata unire i finocchi. Fare insaporire, setacciare e a freddo unire l’aneto tritato.: impastare aggiungendo i tuorli a poco alla volta far riposare in frigo 1 ora coperto con la pellicolastendere, tagliare i dischi con un coppa pasta farcire e chiudere.: mettere in acqua fredda la colla di pesce, lessare i piselli in acqua salata 1 minuto, stufare la cipolla a fuoco basso in poco olio, aggiungere i piselli a fiamma alta, salare e pepare dopo pochi istanti aggiungere il brodo vegetale e far cuocere, frullare emulsionare con olio extravergine sciogliere la gelatina ben strizzata nel composto raffreddare in frigorifero.: stufare bene le verdure, aggiungere gli scampi tagliati a meta, aggiungere il fumetto e far sobbollire per circa 2 ore.: tritare le verdure e la spigola, aggiungere gli albumi, porto e mixare, portare il brodo ad una temperatura di 40° circa e aggiungere il mix di verdure, spigola. Girare il brodo con cura facendo attenzione a non far attaccare il composto arrivati ad una temperatura tra gli 85°/90° far formare un “tappo” formare un buco centralmente e far sobbollire il composto per 1 ora circa lasciar riposare e filtrare con una “cannuccia”