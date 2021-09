Ingredienti

7 tortelli 5x3 cm e 10 g di farcia

80 g di salsa alla pizzaiola

7 cubi di stoccafisso in olio

5 mezzi pomodorini confit

q.b. salsa origano, fonduta di baccalà, crumble di olive nere

5 cialde al nero di seppia

Tortelli di stoccafisso e patate alla pizzaiola con origano e olive disidratate - foto Alberto Blasetti

200 g di farina grano tenero tipo 00150 g di tuorli a pasta gialla10 g di olio extra vergine10 g d’acqua5 g di sale1 kg di baccalà200 g di cipolla bianca100 g di sedano 100 g di carote 800 g di pomodorini 40 g di concentrato di pomodoroq.b. basilico, origano e alloro200 g di cipolla500 g di patate250 g di trippa di baccalà1 kg di stoccafisso150 g di panna50 g di pomodorini6 fogli di colla di pesceq.b. origano, allorosu 150 g di farcia finitaaggiungere 50 g panna parzialmente montata5 g di spinaci50 g di origano fresco60 g di patateq.b. olio all’ aglio 300 g di panna100 g di latte300 g di ritaglio di baccalàridurre di 2/3, setacciare e aggiustare di sale e pepe30 g di nero di seppia350 g di acqua30 g di farina100 g di olio extra vergine d’oliva3 mezzi datterini semi dryq.b olive disidratate5 tocchetti di baccalà (1,5 cm x 1,5 cm) in olio cottura a 63° per 3 minutiImpastare gli ingredienti aggiungendo i tuorli un po’ alla volta.Lasciar riposare in frigo 20 minuti, in un contenitore coperto con la pellicola.Stendere la pasta sottile, formare dei rettangoli e chiuderli secondo la forma stabilita.Rosolare l’olio, la cipolla, il sedano e le carote.Unire il baccalà e soffriggere.Aggiungere le erbe, il concentrato e i pomodorini e lasciar cuocere per circa 90 minuti.Mixare tutto fino a raggiungere la giusta consistenza ed aggiungere sale e pepe.Stufare la cipolla, la trippa, il baccalà, le patate e le erbe.Aggiungere i pomodorini e la panna e far stracuocere.Triturare il tutto e sciogliere la colla di pesce.Mettere il composto in sac à poche e farcire i tortelli.Unire tutti gli ingredienti, mescolare il tutto bene e cuocere in padella antiaderente creando delle cialde fini.Conservare tra due fogli di carta assorbente.Versare la salsa alla pizzaiola a specchio.Cuocere i tortelli e nappare con burro, timo e fonduta di baccalà.Aggiungere il crumble di olive nere, la salsa all’origano ed infine i tortelli.Completare con il baccalà in olio cottura, i pomodorini confit e le cialde al nero di seppia.Servire la fonduta di baccalà separatamente.

