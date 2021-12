Con questo spirito, lo chef Valerio Braschi del ristorante 1978 di Roma, entrato quest’anno nella prestigiosa guida Michelin, e il più giovane vincitore della storia di Masterchef, ha creato con WMF, brand tedesco leader di prodotti high-end in acciaio per la cucina, tre inedite portate che conservano inalterati i sapori tipici della tradizione Italiana ma in forme e abbinamenti freschi e innovativi

Ingredienti:

1 cosciotto di agnello da 700 g

4 uova

400 g di farina 0

Ricotta di pecora 200 g

Ossa e ritagli di agnello 1kg

4 porcini

Fiori eduli qb

Sale pepe qb

Rosmarino qb

Aglio qb

Tortelli ripieni di agnello al forno, jus e porcini

Arrostire il cosciotto di agnello in forno a 200° per 45 minuti, condendolo con sale pepe rosmarino e aglio.Fare un impasto con le uova e la farina, farlo riposare 30 minuti coperto da una boulle.Spolpare il cosciotto d’agnello, batterlo a coltello finemente assieme ad un rametto di rosmarino ed uno spicchio d’aglio precedentemente cotto in forno.Mescolare il mix alla ricotta e mettere in una sacca a poche.Stendere la pasta sottilissima, ricavarne dei quadrati, riempirli con il composto e chiuderli a tortello.Arrostire le ossa e i ritagli di agnello in forno a 230° per 20 minuti.Trasferire tutto in una pentola, coprire d’acqua e cuocere a fiamma bassissima per almeno 12 ore.Successivamente filtrare il composto, sgrassarlo e ridurlo nuovamente ottenendo una salsa sciroppata.Pulire i porcini e tagliarli a lamelle sottili.Cuocere i tortelli in acqua bollente per 2 minuti, successivamente saltarli nella salsa di agnello.Impiattarli guarnendoli con le lamelle di porcini e i fiori eduli.