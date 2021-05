Tortellone di ragù napoletano, fuso di caciocavallo, pesto di basilico e limone

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 10:04

Tortellone di ragù napoletano, pesto di basilico e limone

I

675 g di semola200 g uova intere175 g tuorliImpastare fino a quando non sarà un impasto omogeneo, mettere sottovuoto e lasciare riposare in frigo180 g cipolla 180 g carote 130 g sedano 180 g vino bianco40 g concentrato di pomodoro 2 kg pelati1/2 kg vitello250 g maialeTagliare le verdure e far rosolare con dell’olio evo, aggiungere la carne, quando sarà ben rosolata mettere il concentrato, poi il vino bianco, lasciare ridurre e poi mettere il pelato frullato. Far cucinare fun quando la carne non sarà stracotta.RicottaPrendere la carne dal ragù, raffreddare, pesare ed aggiungere la metà di ricotta alla quantità di carne. Aggiustare di sale ed aggiungere parmigiano225 g di caciocavallo500 g pannaCucinare 45 minuti a 80°C gradi, velocità 3. Salare se serveBasilico 50 gPinoli 30 gOlio evo 50 g40 g Parmigiano Reggiano Dop 10 g pecorinoXantanaCucinare il basilico 7 minuti in acqua bollente salata, raffreddare in acqua e ghiaccio, conservare l’acqua di cottura raffreddata. Mettere tutti gli ingredienti del bimbi e frullare x 2-3 minuti senza mai riscaldare il pestoCon la salsa rimasta dal ragù napoletano,passare al passa verdure,poi chinois,poi ridurre la salsa del 40-50%Cucinare i tortelloni in acqua bollente salata, mettere in una padella con burro e basilico ed aggiungere acqua di cottura creando un emulsione