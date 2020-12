Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 11:04

Vellutata di lenticchie di Linosa con bocconcini di seppia, crostini di pane e salsa al primo sale lampedusano

g 20 olio extravergine d’oliva

g 200 lenticchie di Linosa ammolate in acqua fredda per 4-6 ore

g 5 aglio pulito e tagliato a metà

g 5 pomodoro fresco

g 0,5 peperoncino rosso fresco

lt 2 acqua

g 500 seppia puita e tritata a coltello

g 25 scalogno

g 25 sedano

g 25 carota

g 5 aglio tritato

g 20 olio extravergine d’oliva

g 150 pane casereccio ammollato nel latte

g 30 primo sale bianco

n. 2 uova intere

g 2 prezzemolo

q.b. sale e pepe

q.b. farina di grano duro

q.b. olio di semi di arachidi

g 80 latte fresco

g 80 primo sale lampedusano

g 20 patata

n. 2 fette di pane casereccio (20 g)

g 10 olio extravergine d’oliva

g 5 erba cipollina

Mettere le lenticchie ammollate in una casseruola, aggiungere l’acqua e il sale. Cuocere a fuoco lento per 25-30 minuti.A parte in una casseruola, versare l’olio con l’aglio e peperoncino. Fare un soffritto, e aggiungere il pomodoro fresco tagliato a cubetti, cuocere per 5 minuti; versare nella zuppa di lenticchie, fare insaporire e regolare di gusto.A fine cottura frullare una parte di zuppa fino ad ottenere una vellutata liscia, senza grumi.Pulire l’aglio, lo scalogno, la carota e il sedano e tagliarli finemente; farli appassire in una padella con l’olio, aggiungere il pane tagliato a cubetti, ammollato nel latte e strizzato.Togliere dal fuoco, versare in una bastardella e unire il prezzemolo, la seppia tritara a coltello, le uova e il prim o sale bianco; amalgamare e regolare di gusto con sale e pepe.Con l’impasto formare 12 bocconcini e passarle nella farina di grano duro e friggerle con poco olio di semi di arachidi, per 2-3 minuti, asciugare su carta per fritti.Fare soffriggere la patata e bagnare con il latte tiepido; una volta cotta la patata aggiugere il primo sale lampedusano e frullare il tutto, setacciare e mettere da parte.Passare in padella e far dorare con olio e origano i crostini di pane casereccio tagliati a cubetti.Versare nel piatto la vellutata di lenticchie di Linosa, su questa appoggiare i bocconcini di seppia; aggiugere la salsa aiutandosi con un cucchiaio, guarnire con i crostini di pane e l‘erba cipollina tritata.