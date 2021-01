Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 11:00

Pasta Vesuvio Pastificio Gentile, pomodorino giallo, colatura di alici, burrata pugliese, gamberi rossi di Mazara del Vallo - foto Alberto Blasetti

320 g pasta Vesuvio Pastificio Gentile

500 g pomodorino giallo del Piennolo del Vesuvio

10 g colatura di alici di Cetara

100 g burrata pugliese

8 gamberi rossi di Mazara del Vallo

Cardamomo in polvere q.b.

Olio evo q.b.

Acqua q.b.

Sale q.b.

Presente nelle sue forme più semplici e primordiali già nell’antichità e sviluppatasi parallelamente, in maniera diversificata, tra le valli cinesi dell'estremo oriente e le aree mediterranee della penisola italica, la pasta è parte integrante delle culture gastronomiche attuali di diversi paesi nel mondo. Uno di questi è indubbiamente l’Italia dove, elevata a cibo nazionalpopolare, riveste un ruolo centrale nei pasti di tutti i giorni, condita da sughi semplici nelle case e nelle trattorie e, solo negli anni più recenti, da ingredienti pregiati nelle insegne di alta cucina. Uno fra questi ultimi è, anima gourmet dell’Hotel Eridano situato a Sannazzaro de’ Burgondi, dove lo chefmette in mostra una cucina che punta forte sugli ingredienti locali e del territorio campano. In menu, un ruolo importante è da sempre dedicato alla pasta, che si fa portavoce delle tante eccellenze che contraddistinguono la nostra cultura gastronomica, per comunicarle a un pubblico attento, curioso e desideroso di vivere un’esperienza. Una delle ricette a tema vede protagonista il Vesuvio, un formato unico del Pastificio Gentile, che ricorda l’omonimo vulcano o un fusillo tagliato a metà, in abbinamento ai dolci pomodorini gialli, all’intensa colatura di alici, alla lattica burrata pugliese e agli eccellenti gamberi rossi di Mazara del Vallo.Portare a bollore l’acqua salata. Cuocere la pasta per circa 9 minuti. Raffreddare in una terrina con acqua e ghiaccio. Frullare i pomodorini gialli con un robot da cucina fino a raggiungere una consistenza cremosa. Filtrare con un setaccio e correggere di sale. Sfilacciare la burrata e condirla con olio e sale. Versare la pasta in una terrina e condirla con la colatura di alici, il cardamomo, l’olio EVO e un cucchiaio di salsa al pomodorino giallo. Lavare i gamberi, pulirli dal carapace e tagliarli grossolanamente.Disporre la salsa di pomodoro al centro del piatto. Adagiare la pasta sopra la salsa, quindi i gamberi e la burrata. Terminare il piatto con un filo d’olio extra vergine d’oliva.