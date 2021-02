Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 11:00

Vincisgrasso (foto Andrea Straccini)

360 g scottona marchigiana

qb nervetti di pollo e piccione

0,5 l latte

0,25 l panna

25 g burro

25 g farina

sale, pepe, noce moscata

8 uova

6 rossi

850 g farina 00

150 g semola per pasta

500 g pomodorini piccadilly

350 g acqua

40 g zucchero

qb sale, pepe, maggiorana, basilico, timo, gambi di prezzemolo, limone e arancio

Stendere la pasta e ritagliarla a quadrati di 15x15 cm.Fare la besciamella e dividerla in 2. Stendere parte sui fogli di silpat e fatta essiccare a 70° per 2 giorni.Cominciare a preparare il pomodoro cadito: sbucciare e condire con sale, pepe e tutte le spezie. Infornare a 120° per 20/25 minuti. Poi scolare, pulire e mettere nel grasso del ragù: 100 g di pomodoro candito su 80 g di olio del ragù e cuocere a 40° per 1 ora. Ripetere l’operazione per 4 volte.Fare un battuto di scottona marchigiana.Lavare e pulire i nervetti di piccione e pollo. Condirli con olio, maggiorana e aglio in camicia e metterli sottovuto. Cuocere per 7 ore a 73°.