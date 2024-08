Sfera di Philadelphia glassata con frollino al Parmigiano

Riempire gli stampi in silicone, abbattere in negativo e sformare.

Lavorare in planetaria con la foglia, il burro, il parmigiano e la mandorla. Unire mescolando un po' alla volta le uova e terminare con i restanti ingredienti.

2

Cuocere in forno 145°C per 24 minuti. Mantenere per 2 minuti a forno spento.