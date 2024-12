La Torta di avocado e lime per le feste natalizie

Idratare la gelatina in acqua e mettere da parte.

Riscaldare la gelatina nel microonde fino a quando non si sarà sciolta.

Aggiungere la panna e la gelatina al formaggio spalmabile e mescolare fino a quando non saranno ben amalgamati.

11

Mettere in frigo per qualche ora fino a quando non si sarà solidificato.