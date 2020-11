Grandi manovre nella ristorazione collettiva: Ladisa acquisisce Serist

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 18:58

Grande fusione nel settore della ristorazione collettiva

na cerniera fra Nord e Sud del Paese.ha acquisito: operazione da 6,85 milioni di euro che dà vita a una realtà da 50 milioni di pasti l’anno, oltre 5mila dipendenti e più di mille strutture servite in tutta Italia.Il presidente di Ladisaha parlato dell'apertura di «una stagione di rinnovamento all’insegna della qualità per il mondo della».



L’acquisizione, avviata a luglio 2020 con la vittoria all’asta competitiva del tribunale fallimentare di Monza e perfezionata nelle ultime settimane, unisce risorse e competenze di due aziende nate geograficamente lontane ma qualitativamente vicine: la Ladisa, fondata a Bari nel 1973 e presente in 18 regioni italiane, e la Serist, fondata ad Arcore nel 1983 e ben radicata in Lombardia e Sardegna.



Sebastio ha aggiunto: «Oggi l’Italia della ristorazione collettiva, dal Nord al Sud alle isole, è unita da una nuova realtà solida e ambiziosa. Fondiamo l’anima meridionale a quella settentrionale del Paese in un momento molto complesso e diamo un impulso a tutto il settore a fare economia e impresa con fiducia».



Confluiscono i 1.340 lavoratori e i centri cottura

In Ladisa - capofila del Gruppo Finlad e azienda tra le più quotate nella ristorazione collettiva con commesse per ministeri, scuole, strutture sanitarie e grandi aziende come Rai, Mahle e Sogei - confluiscono sia i 1.340 lavoratori sia le proprietà mobiliari e immobiliari della Serist, tra cui i centri cottura ad Agrate Brianza e Castiglione delle Stiviere e due stabilimenti in Sardegna, sia importanti appalti nel mercato privato dell’area lombarda come quelli con il gruppo editoriale Gedi, Cifa, Molteni, Alfa Laval, Australian Sports Commission.





La sede della Ladisa

Rafforzata anche l'esperienza nella ristorazione ospedaliera

L’azienda rafforza anche la sua già radicata esperienza nell’ambito della ristorazione ospedaliera con Torino Sanità spa società di progetto e Vimercate Salute spa. In Sardegna, inoltre, Ladisa gestirà il lotto unico della gara centralizzata ospedaliera.



Sebastio si è detto «orgoglioso di portare anche in Sardegna il nostro sistema di approvvigionamento strutturato e tracciabile. Da anni siamo impegnati su obiettivi come la filiera corta e il chilometro zero».





Franco Sebastio



La collaborazione fra le due realtà non è certo una novità: nel complesso di Agrate in cui c'è il centro cottura Serist è presente anche la piattaforma logistica di Ladisa e le aziende negli ultimi anni hanno già lavorato in Associazione temporanea di imprese (Ati).



Livelli occupazionali stabili nonostante la pandemia

Il presidente ha confermato che «l’operazione è il naturale sviluppo di una collaborazione collaudata e siamo certi che l’esperienza dei 1.340 dipendenti Serist entrati in Ladisa sarà preziosa per lo sviluppo delle attività. Purtroppo la congiuntura temporale che stiamo vivendo a causa della pandemia non è delle più favorevoli, ma sappiamo che arriveranno momenti migliori. Adesso stiamo mantenendo i livelli occupazionali stabili nonostante le difficoltà che non serve certo ripetere ed elencare, ma abbiamo già dei progetti per il futuro. Tra questi rientra il dare uno slancio al processo di internazionalizzazione del nostro gruppo».