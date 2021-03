Elior Italia apre Amori&Sapori. A Pordenone una risto-mensa da 150 coperti

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 11:42

n nuovo polo disemplice, accessibile e di qualità sorge a Pordenone e porta la firma di. Dedicato ai frequentatori del Real Asco Park, centro direzionale che ospita numerose aziende e stabilimenti produttivi, il format(realizzato con la fattiva collaborazione di Confindustria Alto Adriatico) punta a rilanciare l'impegno degli operatori della collettiva verso le aziende che continuano a lavorare in presenza.Inaugurato il 9 marzo alla presenza delle autorità locali e regionali, il nuovopunta a fornire un servizio diversificato e di qualità a tutto il. All'interno, infatti, sono attivi il bar e il ristorante per pranzi seduti o in modalità take away con prenotazione tramite app dei pasti da consumare. La proposta spazia dalla cucina mediterranea (con tanto di pizzeria) ai piatti tipici del territorio (come il baccalà oppure la pasta con fagioli e radicchio).«In un periodo di grandecome quello attuale - ha detto il direttore commerciale di Elior Italia Elior è impegnata quotidianamente ad assicurare ai propri clientidi ristorazione di qualità e in sicurezza, che possano rappresentare unaper il tessuto sociale e produttivo del nostro Paese. È per noi motivo di grande orgoglio inaugurare Aromi & Sapori - People Restaurant, progetto che conferma la proficua collaborazione con Confindustria Alto Adriatico e assicura un nuovo servizio alla popolazione, attraverso un modelloche coniuga un’offerta tradizionale con soluzioni innovative e orientate al massimo livello di personalizzazione di piatti e opzioni nutrizionali grazie all’adozione di nuove tecniche di cottura e confezionamento degli alimenti».Grazie alla nuova linea Elior, al servizio bar e ristorante-pizzeria si affianca un’ampia varietà di piatti confezionati in, con la possibilità di consumarli direttamente presso la struttura o prelevarli da. Questa modalità consente di estendere il servizio di ristorazione oltre gli orari consueti di apertura dell’area self-service, mettendo a disposizione dei clienti una diversificata gamma di opzioni in base alle esigenze alimentari di tutti, come piatti per le, che rispettino le diete etico-religione o pasti dietetici.ll ristorante da 150, aperto a tutti, ha due ingressi per permettere anche a chi non lavora nel polo produttivo dicomodamente dalla strada. La struttura è concepita per assicurare, grazie alle nuove tecnologie e a layout innovativi, la massima sicurezza nella fruizione degli spazi senza pregiudicare la funzionalità e la customer experience. È possibile attivare convenzioni, anche per brevi periodi.