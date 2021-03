Le cucine di Milano Ristorazione trovano casa all'Ortomercato

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 12:07

Lo spazio interno dell'Ortomercato di Milano

Aumentare la produzione di 10mila pasti al giorno

Il progetto Foody 2025

L’ingresso di Prologis

ue colossi dell’milanesi si avviano verso una strategia comune:(circa 85mila pasti preparati e serviti ogni giorno nelle scuole) e(oltre un milione di tonnellate di prodotti gestiti all’anno). Obiettivo: far nascere all’interno dell’meneghino in via di ristrutturazione la «città del cibo di Milano e per Milano».La definizione è del presidente di Milano Ristorazione,, e arriva dopo la firma sulla lettera di intenti firmata al Comune che ha aperto la strada al. Allo studio ci sono le modalità di trasferimento della sede di Milano Ristorazione, assieme alla piattaforma logistica e al magazzino, in via Lombroso (sede dell’Ortomercato). Qui, poi, dovrebbe essere realizzato un centroin grado di produrre circa 10mila pasti al giorno e che andrebbe a integrare l’attuale rete disparsi in vari centri cittadini e in alcuni nidi.L’operazione non è un intervento estemporaneo del Comune (che gestisce le due società), ma rientra all’interno del progettosecondo cui l’Ortomercato diventerà l’agroalimentare della città e un punto di riferimento per ladistributiva sulla scorta di quanto già avviene in grandi città europee come Parigi, Madrid e Barcellona. Primo passo, per un investimento di circa 100 milioni, è quello di realizzare due nuove padiglioni (che ospiterebbero circa 102 punti vendita) e una piattaforma logistica di supporto (pronta a ottobre 2021). Secondo passo, completare le aree dia supporto delle attività presenti. E qui potrebbe trovare posto anche l’integrazione fra Sogemi e Milano Ristorazione.L'altro attore del rilancio dell'Ortomercato è Prologis . Ufficializzato a dicembre 2020, l’ingresso di, divisione dell’omonimaspecializzata nella logistica, prevede la garanzia di un diritto di superficie di durata quarantennale per un investimento di circa 7,6 milioni di euro. «Ridaremo vita a un angolo dimenticato del mercato agroalimentare, dimostrando l’importanza della city logistics quando questa è localizzata strategicamente all’interno della cerchia tangenziale di Milano», ha affermato, direttore di Prologis Italia.