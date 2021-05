Dalla mensa al maggiordomo, le nuove frontiere del welfare aziendale di Alfa Sistemi

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 19:25

Un piano di welfare che punta su alimentazione e sport grazie a mensa e palestra dedicate

Da Alfa Sistemi il welfare aziendale passa da mensa e palestra

Il servizio maggiordomo

Ferriccio Meroi: «Sentirsi bene sul posto di lavoro è determinante per la produttività»

l mondo del lavoro cambia e le aziende si adeguano. A cominciare da, azienda IT di Udine che. Dal benessere fisico all'alimentazione, dalla fornitura di strumenti, accessori e connessione alla possibilità di sfruttare il servizio "maggiordomo", fino al medico disponibile periodicamente per ogni necessità.IlGià da tempo, la società offre una mensa aziendale accessibile in modo gratuito dai lavoratori e riservata in via esclusiva a loro. Si tratta di un vero e proprio "ristorante" self service, situato non lontano dalla sede aziendale. Qui si svolgerà il percorso nutrizionale dei lavoratori che sarà poi affiancato dall'L'altra grande innovazione riguarda, come il ricevimento dei pacchi, così da sgravare gli impegni extra dei dipendenti. A disposizione anche un medico, disponibile periodicamente per ogni necessità. Infine, i Flexible benefit: tramite l’utilizzo di una apposita piattaforma saranno messe a disposizione disponibilità economiche, in relazione, anche, a situazioni di oggettiva difficoltà o necessità. Un nuovo approccio olistico quello che adotta Alfa Sistemi per i suoi 110 dipendenti.«Pensiamo sia necessario - ha spiegato- cheIl concetto proprio legato all'ambiente di lavoro è mutato. L'ufficio non è più solo dove si opera per l'azienda per cui si presta servizio, ma è un luogo dove serve sentirsi a proprio agio, e dare il meglio di sé. I nostri dipendenti saranno inoltre chiamati a darci suggerimenti e consigli rispetto a come migliorare ancora i nostri servizi».