OffLunch rilancia il pasto in ufficio: su prenotazione e in consegna

OffLunch rilancia il servizio del pasto in ufficio tramite delivery

Il pasto si prenota alle 11.30 e si riceve direttamente in ufficio

L'ultimo round di finanziamenti ha portato in dote 400mila euro

, startupnata nel 2019 e specializzata nella fornitura del servizio pasto in consegna. E per riuscirci, d opo lo sbarco sui mercati di Roma, Milano e Cagliari , ora punta decisa sul delivery.Andando più nello specifico, il servizio di OffLunch può essere. In questo modo, i dipendenti non dovranno perdere tempo tra code e file, ma nemmeno disperdersi in locali differenti a seconda dei propri gusti: rimanere in ufficio per la pausa pranzo, infatti, garantirà anche un approfondimento dei rapporti sociali, dopo settimane e settimane di lockdown.«Con la nostra mensa innovativa, vogliamo tutelare e: non dovranno perdere tempo tra code, misure di sicurezza e rischio d’assembramenti, ma potranno parlare coi colleghi, recuperando il tempo perso», ha affermato, ceo del gruppo Mvnd.A supportare l'attività di OffLunch è stato l'ultimo round di finanziamenti da 400mila euro , che ha coinvolto anche altri investitori privati. Da dicembre 2020 a marzo 2021, inoltre, la preparazione dei piatti è cresciuta del 35% e ogni mese le iscrizioni al servizio di mensa “in-cloud” da parte delle aziende è incrementato con circa 50 nuove aziende ogni mese, segnando il +46%.