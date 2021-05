Tornano in aula 8,5 milioni di alunni, ma per le mense non basta

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 12:41

Ultimo mese di sccola e mensa per gli studenti. Ma non basta per rilanciare il settore della collettiva

Da lunedì 3 maggio 8,5 milioni di studenti tornano a scuola

Scuola d'estate? «Non ci aspettiamo grande seguito»

Obiettivo: rinegoziare i contratti

Samrt working e Pa, primi passi verso la normalità

ancamettendosi alle spalle un anno a singhiozzo come lo era stato il 2020. Con la sola Valle d'Aosta in zona rossa e con le scuole superiori che possono organizzare in autonomia l'attività in presenza dal 70 al 100% degli studenti, però,che gestiscono mense e refettori.Da lunedì 3 maggio, secondo le stime di Tuttoscuola,. Molti di questi, soprattutto i più piccoli, pure al tavolo della mensa.. Certo, il blocco patito non ci ha fatto bene ma ci siamo », commenta, associazione di categoria degli operatori della collettiva. Ovviamente, protocolli e precauzioni la fanno ancora da padrona in termini di servizio: «Abbiamo un 55-60% di distribuzione dei pasti su più turni nelle aree di refettorio classiche, il 35% all'interno di spazi che i vari plessi scolastici hanno ricavato e riconvertito per la distribuzione del pasto, mentre un 5-10% avviene in aula», specifica Scarsciotti.Evitato iper mancanza oggettiva di spazio, siamo pronti ad affrontare anche i mesi estivi. Nel caso in cui si decidesse di prorogare l'anno, infatti, non faremmo altro che estendere i contratti a dipendenti e fornitorii che di solito vengono organizzati in alcuni istituti alla fine dell'anno scolastico», conclude Scarsciotti.La decisione sull'estate degli studenti, però, è ancora al vaglio dei ministeri competenti. «Ma non ci apsettiamo abbiano grande seguito», commenta, altra associazione di categoria delle aziende della collettiva. «con volumi ridotti rispetto a quelli sulla base dei quali le aziende hanno prodotto le offerte. Insomma, siamo in situazioni di disiquilibrio economico con gravi perdite», sintetizza Fabbro.La. Un tema su cui si era già espressa Anac prevedendo l'obbligo di tale passaggio alla luce del fatto che la Pubblica Amministrazione ha di fatto rivisto in modo unilaterale i contratti di servizio in essere causa pandemia. «Per la sopravvivenza delle imprese, per garantire qualità ed equiloibrio nei vari servizi che quotidianamente eroghiamo,Peraltro senza costi aggiuntivi per la Pa che, nel frattempo, ha risparmiato e accontonato gli investimenti necessari. Cosa che non si può dire per le aziende che, a fronte di una caduta dei ricavi, hanno dovuto sostenere costi fissi insopprimibili», puntualizza Fabbro. Sul tema,Sul tavolo sarà messo anche. Con l'ultimo decreto di proroga dei termini, infatti, è saltato l'obbligo dello smart working al 50% nella Pa. Un segnale di ritorno alla normalità? «Non proprio - risponde Fabbro -. A tal proposito, noi non vogliamo entrare nel merito delle soluzioni organizzative, ma diciamo che il Governo deve dare una risposta alle imprese che fanno questo servizio perché ha alterato unilateralmente il modello con cui veniva erogato».