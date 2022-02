Ristorazione collettiva: Elior e Gemeaz si fondono

Gemeaz ed Elior Ristorazione ora sono una cosa sola. Le due realtà della ristorazione collettiva si sono infatti fuse. I 2.617 dipendenti di Gemeaz, azienda trevigiana attiva tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, sono stati completamente assorbiti da Elior, che con i suoi 95 milioni di pasti serviti ogni anno è leader del settore in Italia.

Gemeaz si fonde con Elior Ristorazione

Gemeaz ed Elior Ristorazione collaboravano ormai dal 2012, da quando cioè la seconda aveva acquisito la prima, che ha sede storicamente a San Polo, in provincia di Treviso. Grazie alle attività portate avanti in questi anni in sinergia, le due realtà hanno ampliato sempre più i loro servizi nei comparti aziendale, scolastico, socio-sanitario e nella pubblica amministrazione. Gestiscono infatti clienti importanti, tra cui il ministero della Difesa, e hanno numerose collaborazioni aperte, soprattutto nel Triveneto.

Ora è arrivato l'ultimo passo: la fusione.

Elior, leader nel settore della ristorazione collettiva

Con la fusione Gemeaz entra pienamente a fare parte di una realtà leader del settore che serve oltre 95 milioni di pasti l’anno in più di 2.200 ristoranti e punti vendita, grazie all’impegno quotidiano di 10.000 collaboratori. I 2.617 dipendenti di Gemeaz sono stati totalmente assorbiti da Elior.