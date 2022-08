Stai pensando di rinnovare la tua cucina?: i nostri suggerimenti

La cucina è un ambiente molto importante per la nostra abitazione. Quando siamo a casa cucinare può essere uno dei momenti più rilassanti e una cucina luminosa e ben composta porta ad un tasso più elevato di serenità. Molti sono gli studi, infatti, che dimostrano quanto lo spazio intorno a noi influisca sul nostro umore. Non solo per il tuo benessere personale però è utile avere una bella cucina accogliente e lucente. Quando si organizzano cene in compagnia la cucina è una delle stanze più utilizzate, a seconda di come sia composta la tua abitazione. Spesso la cena si svolge lì, o comunque parte dell’aperitivo, e creare la giusta atmosfera risulterà difficile in un ambiente sbagliato. Prova allora a migliorarlo con rubinetti moderni, un bel tavolo grande, dei poster da cucina e altri oggetti che vedremo in seguito.

Cosa serve per una cucina perfetta?

Le problematiche di cui ti devi interessare di più sono sicuramente la luminosità e lo spazio. Se la tua cucina soddisfa queste due esigenze allora sei già a buon punto. Vediamo meglio alcuni consigli su cosa, nello specifico, può servirti.

Lampade: la luminosità è essenziale

Riuscire a creare un sistema di luci ottimale è fondamentale per creare l’atmosfera giusta in una cena a casa, sia con la famiglia che con tanti invitati a cena. Le luci a sospensione, per esempio, creano spazio sulla superficie, e riescono a donare una luce veramente interessante. Espandendosi dall’alto difatti queste riescono ad illuminare bene tutta la superficie e a far si che nessun angolo del tuo abitacolo rimanga buio. In alternativa puoi scegliere dei faretti ad incastro. A seconda di come è composta e arredata la tua stanza questi possono risultare meglio o peggio delle lampade. Una bella cucina moderna potrebbe avere quel tocco in più grazie ai faretti.

Pavimenti: fai la scelta giusta

Il pavimento in cucina è solito sporcarsi in maniera veloce. Cibo e bevande possono caderci sopra e se non si interviene repentinamente si rischia un brutto effetto. La scelta allora diventa fondamentale, è meglio optare per pavimenti colorati e lucidi che mascherano la sporcizia e soprattutto si lavano bene. Con pavimenti lucidi ti basterà una rapida passata per pulire tutti i punti più critici che si sono unti o macchiati.

Mensole: l’arredamento che ci vuole

Anche le mensole fanno la loro parte. Una cucina con mensole a vista, magari di un colore chiaro, donano brillantezza. Se poi sopra vi sono appoggiate piantine e tazze daranno anche all’atmosfera quel tocco in più che farà rilassare e stare bene tutti.

Arreda in base alle dimensioni

Una cucina ha delle dimensioni ideali e delle spaziature che è bene cercare di rispettare. Una cucina spaziosa può essere riempita anche con oggetti d’arredamento più ingombranti e mensole particolari. Attenzione invece alle cucina di piccole dimensioni, qui è bene arredare col minimo necessario perché almeno non soffoca l’ abitacolo.

E allora che aspetti a trasformare la tua cucina? Ricordati che sono tanti gli studi che parlano del successo dell’ospitalità sul buon umore, rendi la tua cucina spaziosa e organizza cene coi tuoi migliori amici