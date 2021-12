La tecnologia Easy Lunch rivoluziona la pausa pranzo in azienda

Vivenda Spa, società del gruppo La Cascina Cooperativa, inaugura il nuovo servizio di ristorazione di Palazzo Sceriman a Venezia, dedicato agli 800 dipendenti della sede della Regione Veneto in Rio Terà Lista di Spagna. E lo fa presentando il nuovissimo servizio di Easy Lunch: una piattaforma online tramite la quale prenotare da remoto il proprio pasto, con la possibilità di ritirarlo per l’asporto o di arrivare in ristorante all’orario stabilito e trovare il tavolo riservato e il vassoio pronto. A questo si affianca la possibilità di selezionare, sia al bar bistrot che al ristorante, i menu combo per il massimo risparmio.

Nuovo punto ristoro Vivenda a Palazzo Sceriman

Gli ambienti dedicati alla ristorazione sono suddivisi in due diverse aree, una per il bar bistrot - dove è possibile trovare proposte originali e sfiziose come le pokè bowl e i panini gourmet - e una riservata al ristorante - che si caratterizza per una cucina nuova e curata, dove piatti della tradizione locale e nazionale si affiancano a proposte contemporanee. Nella composizione dei menu, Vivenda privilegia le produzioni derivate da agricoltura biologica, filiera corta e km 0, acquisendo inoltre materie prime e prodotti dal circuito equo-solidale: un approccio attento all’ambiente, all’economia e alla valorizzazione di gusto, qualità e realtà locali.

Spazi confortevoli, piatti preparati sul posto, servizio di qualità

Gli spazi di Palazzo Sceriman sono stati rinnovati per creare un ambiente confortevole, dove il colore bordeaux protagonista della pavimentazione si rispecchia su pannelli affissi a parete, che a loro volta giocano con il lichene verde, per un rimando alla naturalità delle proposte. Tutti i piatti vengono preparati sul posto, per garantire un servizio di qualità, e vengono serviti utilizzando porcellana, acciaio e vetro per la massima igiene; il servizio da asporto si caratterizza invece per un confezionamento in carta riciclata e materiali biodegradabili.

«Siamo molto orgogliosi di questi spazi e delle proposte che abbiamo voluto inserire a menu - dichiara Davide Perrone, direttore di filiale Veneto di Vivenda Spa - ci teniamo ad esprimere il nostro impegno nell’erogazione di un servizio di massima qualità, al quale affianchiamo attenzione all’ambiente, al territorio e alle necessità dei nostri avventori. L’appalto per la ristorazione di Palazzo Sceriman ci vedrà impegnati in questa sede per i prossimi 3 anni, durante i quali auspichiamo di instaurare un rapporto di fiducia e soddisfazione con tutte le persone che ci sceglieranno per la loro pausa».

Vivenda Spa - La Cascina Cooperativa

via Francesco Antolisei 25 - 00173 Roma

Tel 06 729961

www.lacascina.it/ristorazione