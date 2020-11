Reflusso da lockdown - il ritorno Prima di tutto evitare gli alcolici

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 06:30

al di stomaco, bruciore e sensazione di acido o amaro in bocca. Questi sono tutti sintomi riconducibili al reflusso gastroesofageo , un fastidio che nei mesi appena passati - per via del lockdown - ha colpito diverse persone e che ora torna torna a farsi sentire. Ne parla, responsabile di endoscopia e gastroenterologia di Humanitas Pio X, in un articolo di Humanitasalute, di seguito riportato integralmente.La relazione tra Covid-19 e intestino si è rivelata essere di due tipi, uno diretto e uno indiretto. Il virus Sars-Cov-2, infatti, agisce direttamente sulla salute dell’apparato digerente in una percentuale pari all’1% dei casi. Concretamente, il virus stimola il rilascio di acido cloridrico in eccesso nello stomaco, che poi risale nell’esofago e provoca il bruciore tipico del reflusso gastroesofageo. Parliamo in questo caso di relazione diretta.Per quanto riguarda la relazione indiretta tra i due, occorre una premessa: era già noto che il reflusso gastroesofageo fosse collegato conche stimolano la produzione di acido cloridrico, che possono provocare anche ulcere. Inoltre, lo stress riduce la produzione di muco e prostaglandine, entrambi elementi protettivi intragastrici. Il, che ha aumentato i livelli di stress e sensazioni negative nelle persone, ha generato anche l’aumento di casi di reflusso.Inoltre hanno agito negativamente sulla salute dell’apparato digerente anche i cambiamenti delle, come un aumento o diminuzione delle quantità di cibo assunte o l’irregolarità dei pasti e degli spuntini dovuti allo stravolgimento della routine quotidiana . Anche la sedentarietà forzata è risultata determinante per gli effetti negativi sulla salute dello stomaco.Quando si avvertono i sintomi da reflusso gastroesofageo, è importante non esitare a consultare un esperto, sia per capire la natura esatta del disturbo, ma anche per individuare la cura migliore o eventualmente cambiare il tipo di, se quelli che si assumono abitualmente non sono più efficaci.In alcuni casi, infatti, gli antiacidi da banco possono non essere sufficienti, quindi bisogna passare agli inibitori di pompa protonica, che bloccano la produzione di acido da parte dello stomaco. In ogni caso, per ottimizzare l’efficacia dei farmaci è raccomandabile non assumerli di sera, ma prima di colazione, e non spezzare la pastiglia. In merito all’alimentazione, l’ideale sarebbe evitare birra,in generale,, caffè e cioccolato. Infine, si raccomanda di mangiare in modo regolare senza esagerare con le quantità.