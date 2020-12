Più sale in “zucca” e meno in tavola per 6 italiani su 10. Il 71% sceglie lo iodato

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 14:58

Il 71% degli italiani usa il sale iodato

Obiettivo: ridurre la frequenza delle malattie da carenza di iodio

lo ripetono da sempre: in tavola pocoe che sia. Un messaggio che, finalmente, sembra essere passato: tra il 2016 e 2019, quasi 6su 10 hanno, infatti, fatto, di fatto, ladi sale neie nelle, come emerge dai dati della sorveglianza Passi, pubblicati dall'Istituto superiore di sanità.Dalle interviste fatte a circa 130mila persone, è, infatti, emerso che il 71% fa uso di sale iodato , percentuale vicina all'85-90% raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità ().Questi risultati sono coerenti con lafatta dall'Osservatorio nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami) all'Istituto Superiore di Sanità che, sulla base della concentrazione urinaria diin un campione di bambini in età scolare residenti in nove, ha dimostrato il raggiungimento della iodosufficienza nel nostro Paese.Inoltre, ledellafatte negli stessihanno mostrato la progressiva scomparsa del gozzo in età scolare in tutte le regioni, un indicatore questo di iodosufficienza stabile nel tempo.Ora l'impegno, commenta l'Iss, dovrà proseguire per avere una sempre maggiore riduzione della frequenza dellelegate alladipiù aggressivi) con azioni mirate ed efficaci.In particolare, bisognerà eliminare leemerse, quali il maggior utilizzo del sale iodato al Nord rispetto al Centro e al Sud e tra le persone più avvantaggiate in termini economici e di istruzione.