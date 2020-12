Zenzero, lenticchie e agnello tra i cibi che… riscaldano: ecco cosa mangiare in inverno

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 06:30

Gli alimenti più indicati sono l’agnello, le lenticchie e lo zenzero

Cosa accade al nostro corpo quando scendono le temperature?

Una dieta… che riscalda

Le bevande: no all'alcol, meglio tisane e tè

n aiuto contro il? Arriva. Per resistere alle, anche quello che mangiamo e quello che beviamo può, infatti, aiutare a far rimanere alil nostroNe parla parlato in un’intervista la dottoressa, responsabile Anestesista del Day Hospital Chirurgico di Humanitas, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo per intero.Quando il freddo si fa sentire e le temperature si abbassano, anche quelladel nostro organismo: sotto i 37°C si verificano alcuni processi come la, un fenomeno con cui il nostro corpo cerca di non disperdere il calore.Se l’esposizione al freddo è prolungata si “erode”immagazzinata nel corpo e si rischia, ovvero l’assideramento, con la temperatura del corpo che scende sotto i 35°C. I rischi aumentano se un individuo è sudato o bagnato: anche temperature intorno ai 4°C possono essere pericolose.In questi mesi dal clima più rigido gli alimenti più indicati sono prodotti come, le, lo. Quest’ultimo è molto utile perché è, agisce sul sistema vascolare producendo calore. Anche le spezie nascondono un effetto “riscaldante”.Ilcontiene un alcaloide, la piperina, oltre a oleoresine, oli essenziali, glicosidi e polisaccaridi, che stimola la formazione della saliva e la secrezione dei. Perciò stimola la digestione, oltre ad avere proprietà diuretiche. Ricco di potassio, calcio e, sembra possedere anchee afrodisiache. È considerato uno stimolante metabolico, utile nel controllo del peso, e determina un grado maggiore di assorbimento dei nutrienti dei cibi; ad esempio, i nutrienti della, che determinano alcune delle sue proprietà, vengono assimilate in misura maggiore se aggiungiamo un pizzico di pepe. Nelle erboristerie è disponibile in estratto secco e in pomate per uso topico, per lenire dolori articolari cronici.In molti sono conviti che tra bevande e alimenti riscaldanti ci sia anche. È un falso mito. Non ci riferiamo al bicchiere di vino bevuto durante i pasti ma al consumo più che moderato di. L’alcol è sì vasodilatatore ma il suo effetto è effimero, non agisce in modo corretto sul metabolismo, anzi porta a degli squilibri nel metabolismo degli zuccheri. Infine, può causare una eccessiva dispersione di calore.Per mantenere il nostro organismo ben idratato anche quando si sente meno lo stimolo della sete, possiamo ovviare preparandoe tisane. In questo modo ingeriamo liquidi, a una temperatura che favorisce il riscaldamento del corpo e, nel caso delle, se scegliamo gli ingredienti giusti, possiamo anche massimizzare i benefici: l’ideale è, ad esempio, unaalloIn generale, l’indicazione da mettere in pratica è quella di seguire unache privilegi il consumo di prodotti freschi stagionali. Questo perché l’organismo richiede di rispettare la stagionalità nell’assunzione di. Il consumo “al momento giusto” impatta sulla produzione di calore a scopo protettivo per evitare squilibri termici. In questo modo ciascun alimento, consumato quando serve, andrà a stimolare determinate vie di e non altre che, in quella determinata stagione, non dovrebbero essere stimolate.I prodotti derivati dal, i, il, i, le, le: il loro consumo equilibrato va a impattare sul metabolismo e sulla produzione di grassi, proteine e zuccheri senza alcuno squilibrio. Nel passaggio tra le stagioni andrebbero privilegiati i cosiddetti cibi freschi (pomodori, melanzane, latte) e per la primavera anche gli alimenti cosiddetti “appena riscaldanti”, come la carne, le rape, la zucca, il pollo, il caffè.